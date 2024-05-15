Новую группу штаммов коронавируса FLiRT в России не выявили

В мире сейчас активно распространяется группа штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон». Доминирующей линией коронавируса может стать вариант KP.2, который выявили в США и Великобритании.

«В настоящее время на территории России не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2», - передали в федеральной службе.

Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, типичны: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния Ранее ученые выяснили, что переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний , чем те, кто избежал заражения. У них чаще ухудшается настроение, возникает чувство тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.