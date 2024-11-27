«Новость перевернули». Свинину не исключали из школьных столовых Норильска из-за религии

«Глава города пригласил родителей на внеплановую дегустацию, чтобы они удостоверились там в качестве питания, которое школьникам поступает. К сожалению, почему-то эту новость как-то перевернули», - объяснила она.

Сам мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал в своем Telegram-канале , что к нему на личный прием пришла мать одного из учеников. Она предложила вернуть в рацион школьников свинину. Однако этот вид мяса не подавали в столовых уже несколько лет, отдавая предпочтение диетическим видам мяса - говядине и курице. В этом решении не было никакого религиозного подтекста.

«Я поручил провести внеплановую дегустацию, где родителям рассказали нормы СанПиН, микроэлементы, входящие в состав продуктов. Родители остались довольны существующим меню», - написал он.

Информация о том, будто свинину убрали из школьных столовых по религиозным причинам, перевернута с ног на голову и вводит людей в заблуждение, подчеркнул глава города.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух напомнила школьникам, что перед каждым приемом пищи нужно обязательно мыть руки. Также она посоветовала детям ориентироваться на запах при выборе еды из столовой.