Новосибирский блогер прогулялся по неокрепшему льду Оби с булыжником в руках

Снятые блогером кадры разошлись по социальным сетям. На них россиянин под одобрительные комментарии девушки-оператора вышел на неокрепший лед Оби с грузом в руках. Молодой человек бросил булыжник, пробив маленькую прорубь, а после искупался в ней.

Во время съемок никто не пострадал, однако в МЧС России подчеркнули, что это вопрос случайности. Поступок блогера был безрассудным.

«Видеоролик не стоит жизни», - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что водоемы замерзают неравномерно и необходимо проявлять бдительность. Толщина ледяного покрова должна быть не меньше 10 сантиметров для одиночного пешехода.

Ранее мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы. Житель столицы едва не погиб, из воды его доставали спасатели.