19 января 2025, 20:00

Новосибирский блогер прогулялся по неокрепшему льду Оби с булыжником в руках

РИА «Новости»
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Вышедший на тонкий лед с тяжелым камнем в руках новосибирский блогер продемонстрировал абсолютное безразличие к собственной жизни. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Снятые блогером кадры разошлись по социальным сетям. На них россиянин под одобрительные комментарии девушки-оператора вышел на неокрепший лед Оби с грузом в руках. Молодой человек бросил булыжник, пробив маленькую прорубь, а после искупался в ней.

Во время съемок никто не пострадал, однако в МЧС России подчеркнули, что это вопрос случайности. Поступок блогера был безрассудным.

«Видеоролик не стоит жизни», - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что водоемы замерзают неравномерно и необходимо проявлять бдительность. Толщина ледяного покрова должна быть не меньше 10 сантиметров для одиночного пешехода.

Ранее мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы. Житель столицы едва не погиб, из воды его доставали спасатели.

Спасатели Блогеры Реки Водоемы
19 января 2025, 16:42
«Спасибо всем, кто молится». Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
РИА «Новости»
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Состояние впавшего в кому режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна не изменилось, но семья не теряет надежды. Об этом в Telegram-канале написала его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она обратилась ко всем верующим, кто отпраздновал Крещение, и поблагодарила их за поддержку и молитвы о здоровье мужа.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна - а это огромное множество людей», - написала Симоньян.

Журналист добавила, что пока не может сообщить каких-либо новостей о состоянии супруга, потому что никаких изменений нет.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», - подытожила Симоньян.

О госпитализации Тиграна Кеосаяна стало известно после новогодних праздников. Симоньян сообщила, что муж пережил клиническую смерть и впал в кому.

Больницы Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян
19 января 2025, 15:44
Екатерина Мизулина заявила о недооцененной важности TikTok
Unsplash
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Шансы на возвращение социальной сети TikTok в Россию высоки. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, видеосервис может снова запустить полноценную работу для российских пользователей уже в 2025 году. Мизулина добавила, что соцсеть является важной площадкой во воспитанию подрастающего поколения.

«TikTok недооценен как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе», - написала она.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировали в США. Приложение перестало открываться у американских пользователей и исчезло из магазина App Store. Избранный президент Соединенных Штатов после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к видеосервису.

Соцсети TikTok Екатерина Мизулина
19 января 2025, 08:21
Россиян предупредили об опасности Gmail
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Почтовый сервис Gmail небезопасен для хранения любой личной информации. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые предлагают конкурентоспособные решения и активно развиваются. Немкин подчеркнул, что использовать продукты зарубежных вендоров в любом формате - очень небезопасно.

«Многие россияне хранят на Gmail свои важные данные, несмотря на проблемы с двухфакторной аутентификацией и входом в сервис. Мошенникам это развязывает руки и делает сервис очень небезопасным для хранения конфиденциальной информации, слишком велик риск лишиться всех своих данных», - сказал он.

Ранее «Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу , например, Xmail от VK.

Google
19 января 2025, 07:42
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к владельцам «Петербургского нефтяного терминала». Суть иска не раскрывается, сообщил РБК.

Среди других ответчиков значатся компании «Алмонт Холдинг Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами в иске указаны Федеральная антимонопольная служба, Росимущество и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Суть иска не раскрывается. Издание направило запрос в Генпрократуру, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.

Ранее Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell. В качестве ответчиков выступали британские и нидерландские структуры Shell, а также российское представительство - ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

«Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области, ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд».

Генпрокуратура РФ Суд

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