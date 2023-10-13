Новосибирских воспитателей обвинили в жестоком обращении с детьми
Двум воспитателям частного детсада в Новосибирске предъявили обвинение в истязании детей и жестоком обращении с ними. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
«Предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада, расположенного в городе Новосибирске», - заявили в ведомстве.
Речь идет об обвинениях по статьям УК РФ «Истязание в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Следствие выяснило, что воспитатели частного детсада в июле 2023 года не раз причиняли детям нравственные и физические страдания. По предварительным данным, несовершеннолетних били, зафиксированы факты и других насильственных действий. Более 10 человек пострадали.
Фигурантов дела задержали, в скором времени им изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.