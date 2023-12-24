Новогодняя автоелка красноярских автомобилистов попала в Книгу рекордов России

Организаторами мероприятия стали сообщества «Живой Красноярск» и «Автокайф». Участники собрались на площадке эир-парка «Кузнецово», где выстроились в нужном порядке. Автоелку «зажег» стоящий на вершине участник с файером. После этого все машины начали сигналить и включили огни.

Новогодний флешмоб красноярских водителей включили в «Книгу рекордов России», как самую большую автоелку в истории страны. В прошлом году рекорд также принадлежал красноярским автолюбителям, которые привлекли к своему флешмобу 700 машин.