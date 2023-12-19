Новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой» выпустили в Москве

«В преддверии зимнего праздника и длинных выходных выпускаем новогодний вкладыш в буклет „Метр с книжкой“. Здесь собрана полезная литература к Новому году для детей», - рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина.

Собранные рекомендации помогут привить детям любовь к чтению. Специалисты также дали родителям советы, как читать с детьми от ноля до семи лет, а также какие жанры лучше выбрать в соответствии с возрастом ребенка.

Так, детям до полутора лет посоветовали книги Агнии Барто «Игрушки», Эрика Карла «Очень голодная гусеница», Анастасии Орловой «Яблочки-пятки: стихи для самых маленьких» и других известных авторов.

Филолог Евгения Усачева предложила, как решить проблему подросткового чтения. Она посоветовала продемонстрировать понятную и близкую к их мировоззрению литературу.