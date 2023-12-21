Новогодний прием в Кремле в 2023 году не состоится

«Нет. Не планируется», - сказал официальный представитель Кремля.

Президентский прием в Кремле был новогодней традицией до 2022 года. Череду праздничных мероприятий прервал Владимир Путин. Год назад на заседании Государственного совета по молодежной политике президент объявил об отмене приема. Глава государства предположил, что его решение поймут правильно.

Ранее Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. По словам президента, он собирается послушать бой курантов и поднять бокал шампанского в окружении близких. Отвечая на вопрос о подарках для дорогих ему людей, глава государства сказал, что постарается их порадовать.

Путин должен традиционно поздравить россиян в новогоднюю ночь. Формат и содержание праздничного обращения президента Кремль традиционно не стал анонсировать.