Новогодние массовые мероприятия в Крыму отменят из соображений безопасности

При этом он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы создать жителям праздничное настроение. Праздники для детей пройдут «в ограниченном формате». В населенных пунктах по традиции установят елки и украсят улицы.

Аксенов напомнил, что в некоторых регионах Крыма и на его важных объектах сохраняется желтый уровень террористической опасности.

Украинские боевики периодически наносят безуспешные удары по крымским объектам. К примеру, 4 ноября ВСУ в очередной раз предприняли попытку удара по Крымскому мосту , после чего его временно перекрыли. Позже, 9 ноября, российские средства противовоздушной обороны уничтожили возле Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». А на следующий день украинские войска попытались атаковать полуостров с беспилотников.