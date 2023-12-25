25 декабря 2023, 01:28

Новогодние каникулы оказалось дешевле провести в России, чем на Мальдивах

РИА «Новости»
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Новогодние каникулы на российских горнолыжных курортах обойдутся в четыре раза дешевле, чем отпуск в Египте или на Мальдивах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Shot Проверка».

В России помимо бюджетных вариантов имеются более дорогие и престижные отели, но и в этом случае стоимость отдыха окажется ниже.

Если поездка в Египет или на Мальдивы обойдется в 430 тысяч рублей, то на родине можно отдохнуть и за 100 тысяч рублей. Так, можно выбрать кавказские или сибирские курорты, где ценник в этом году все же ниже заграничных расценок.

«Если очень постараться, можно покутить на Красной Поляне вдвоем за 127 500 рублей, включая перелет. Дешевле выйдет встретить Новый год в Сибири (около 100 тысяч) или на Кавказе (80 тысяч)», - уточнил канал.

Ранее назвали самые популярные у россиян горнолыжные курорты в этом сезоне. На первом и втором месте по популярности находятся Эсто-Садок и Красная Поляна (они занимают 49% от всего числа бронирований). В тройку попал Архыз (19%), четвертое и пятое места - за Шерегешем и Домбаем.

Отдых Россия Новый год
24 декабря 2023, 23:50
Цена на визитку Путина на аукционе взлетела до 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Визитку президента России Владимира Путина 90-х годов продали на электронном аукционе Петербурга за два миллиона рублей при начальной цене в одну тысячу. Информация об этом появилась на сайте аукциона.

Кроме того, в сети продают фотографию Путина с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой на борту корабля. На карточке есть автографы обоих президентов. Владелица фото рассчитывает получить за него 500 тысяч рублей.

«Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», - заявила она.

В то время Путин работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Организаторы аукциона отметили, что несколько телефонных номеров на карточке подписаны рукой российского президента. Стартовая цена лота обозначена в одну тысячу рублей, но за пять часов до аукциона она поднялась до 200 тысяч рублей.

Аукционы Владимир Путин
24 декабря 2023, 21:06
Новогодняя автоелка красноярских автомобилистов попала в Книгу рекордов России
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Красноярские водители побили свой собственный рекорд по организациии автоелок. В этом году в новогоднем флешмобе приняли участие 800 машин. Об этом сообщило издание NGS24.Ru.

Организаторами мероприятия стали сообщества «Живой Красноярск» и «Автокайф». Участники собрались на площадке эир-парка «Кузнецово», где выстроились в нужном порядке. Автоелку «зажег» стоящий на вершине участник с файером. После этого все машины начали сигналить и включили огни.

Новогодний флешмоб красноярских водителей включили в «Книгу рекордов России», как самую большую автоелку в истории страны. В прошлом году рекорд также принадлежал красноярским автолюбителям, которые привлекли к своему флешмобу 700 машин.

Рекорды Россия Машины Новый год Красноярский край
24 декабря 2023, 19:22
Россиянам пообещали аномальное тепло в январе
РИА «Новости»
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В первый месяц 2024 года температура воздуха в Центральной России будет на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь, в целом, будет на четыре-пять градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующим средним значениям климатической статистики», - отметил синоптик.

По его словам, в предновогоднюю неделю жителей Центральной России ждут снегопады. Столбики термометров в дневное время суток будут показывать околонулевые значения. Ночью температура воздуха понизится до -6 градусов.

Такую погоду формирует западный перенос влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики. При этом в начале следующей недели ожидается пониженное атмосферное давление, которое будет на 20-22 единицы ниже нормы, подытожил Тишковец.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что на предновогодней неделе в Москве ожидается «мягкая зима» со снегопадами.

Россия Погода
24 декабря 2023, 18:36
Большой Смоленский мост начали строить в Петербурге
РИА «Новости»
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Торжественная установка закладного камня на месте строительства Большого Смоленского моста состоялась на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Камень заложили в основание будущей девятой опоры разводной переправы. В мероприятии участвовали представители строительного комплекса Петербурга и губернатор Александр Беглов.

«Новый мост ждут 800 тысяч жителей. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман - шесть полос движения, трамвайное движение, пешеходная дорожка и так далее», - сказал он.

По словам Беглова, разводные мосты не строили в Санкт-Петербурге 40 лет. Новое строительство начнут в Северной столице по поручению президента Владимира Путина.

Большой Смоленский мост разгрузит трафик на набережных и прилегающих улицах, соединив густонаселенные районы города. Общая длина моста составит 1,6 километра, ширина - 38 метров. Сейчас на строительной площадке ведут вынос коммуникаций.

В Балашихе началось строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Сооружение запланировали в проекте ЖК «Пехра».

Санкт-Петербург Строительство

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