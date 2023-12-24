24 декабря 2023, 14:03

Новогодние елки пройдут во всех школах России

РИА «Новости»
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Новогодние праздничные мероприятия состоятся во всех школах России, никаких ограничений нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что Новый год является традиционным праздником в России.

«В школах по всей стране пройдут новогодние елки, для этого нет никаких препятствий. Это торжество, которое остается в памяти любого ребенка с детства», - заявили в пресс-службе.

Также в Минпросвещения отметили, что школьная система воспитания и образования наполняет Новый год важными ценностями и особым смыслом, например, чувством единения в семье близких людей.

Ранее в Сети появилась информация, что в некоторых школах попросили не проводить новогодние праздники, так как некоторые дети мигрантов их не отмечают. Депутат Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения с просьбой проверить эти публикации.

Праздники Дети Школы Новый год
24 декабря 2023, 07:57
Стало известно, сколько работников не хватает в России
РИА «Новости»
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По итогам 2023 года в России не хватает порядка пяти миллионов работников. Об этом газете «Известия» сообщил научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин.

Согласно приведенной статистике, после шести месяцев года вакантные места в среднем по стране составляли 6,8% от общего списка сотрудников, тогда как в 2022 году этот показатель равнялся 5,8%.

«Если перевести эта данные на общее количество занятых, то в 2023 году средняя нехватка работников составит 4,8 миллиона человек», - сказал Ахапкин.

Кроме того, дефицит рабочей силы значительно увеличился в последние два года. Нехватка кадров проявлялась даже в условиях, когда число работников оставалось стабильным. По мнению авторов исследования, эта ситуация тормозит развитие экономики.

Ранее стало известно, что в 2023 году число резюме работников в России снизилось на 2% , тогда как количество вакансий увеличилось на 57%. Самыми дефицитными профессиями оказались водители грузовиков, квалифицированные рабочие и инженеры.

Статистика Рабочие места Россия Экономика
24 декабря 2023, 04:13
Стало известно, на сколько подорожает пачка сигарет с 1 января
РИА «Новости»
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Минимальная стоимость пачки сигарет в розничной торговой сети может вырасти со 112 до 117 рублей из-за повышения акцизов на табачные изделия с 1 января. Об этом рассказала в интервью «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

В 2023 году ставка акциза составляла 2603 рубля, но ее планировали увеличить со следующего года до 2731 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. Осенью это решение пересмотрели, повысив ставку еще на 3%. Теперь акциз составит 2813 рублей.

«Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета», - пояснила экономист.

При этом Лебединская сомневается, что число курильщиков снизится после роста цен. По ее словам, их доля практически не меняется последнюю пятилетку, оставаясь на уровне 33%.

Единственное, что повышение цен на табачную продукцию помешает молодежи приобщиться к этой дурной привычке.

Ранее специалисты Института биохимической физики имени Эмануэля РАН подтвердили выводы специалистов из Великобритании, что никпэки помогают бросить курить , ломая психологическую зависимость от сигарет. Речь идет о пакетиках для альтернативного употребления никотина.

Курение Россия Деньги
24 декабря 2023, 03:38
Названы победители шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
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Телеканал ТНТ выпустил финальную серию шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта победу разделили два участника.

Зрители отдали победу чернокнижнику Владу Череватому, опередившему медиума Олега Шепса. Последний оказался на втором месте, но разрыв между ним составил всего 3%.

Череватый захотел уступить победу Шепсу, но тот решил разделить ее вместе с соперником. В результате на кубок приклеили имена обоих экстрасенсов. Они вместе подняли его, когда вышли к зрителям.

Третье место досталось ведьме Виктории Райдос, а четвертое - чернокнижнику Дмитрию Матвееву.

«Битва сильнейших» длилась почти год. В ней участвовали девять победителей и финалистов из разных сезонов «Битвы экстрасенсов».

Ранее главный приз в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» достался певцу из Таджикистана Фарруху Хасанову. Напомним, масштабный музыкальный конкурс заинтересовал молодых исполнителей тем, что победа принесла бы им приз в размере пяти миллионов рублей, а также шанс записать песню с ротацией в эфире «Нового радио».

Экстрасенсы Телевидение Москва 2023
24 декабря 2023, 00:46
Российских руководителей предупредили о смене тактики на стратегию до 2026 года
РИА «Новости»
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Российских руководителей предупредили о необходимости изменить модель поведения, чтобы они смогли сохранить работу. Об этом рассказала журналу «Сноб» управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина.

Специалисты компании опубликовали исследование «Компетенции будущего. Кто будет управлять бизнесом в России в 2026 году» этой осенью. Его выводы, основанные на анализе трендов и опросах действующих CEO, говорят о том, что в ближайшие три года лидерский профиль изменится.

Раньше нужны были руководители-«атланты», от которых требовали ориентации на результат и жесткого контроля, чтобы обеспечить антикризисное управление. Но все меняется и к 2026 году потребуются уже лидеры-«демиурги». Преимущество будет за обладателями стратегического чутья и глобального видения, способными внедрять инновационные подходы.

Морсина предупредила, что изменения произойдут довольно быстро, поэтому некоторые руководители могут лишиться своих постов. Главам крупных компаний нужно уже сейчас менять тактической профиль на стратегический, наращивая свои управленческие навыки. И в идеале - составить план действий по саморазвитию, в том числе с персональным коучем, уточнила она.

Ранее на международном форуме «Россия» прошел День Мурманской области , в которой «идеальный инвестиционный климат». Спикеры обсудили роль Северного морского пути и яркие проекты действующих инвесторов, резидентов Арктической зоны России.

Исследования Россия Бизнес

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