Новогодние елки пройдут во всех школах России

В ведомстве отметили, что Новый год является традиционным праздником в России.

«В школах по всей стране пройдут новогодние елки, для этого нет никаких препятствий. Это торжество, которое остается в памяти любого ребенка с детства», - заявили в пресс-службе.

Также в Минпросвещения отметили, что школьная система воспитания и образования наполняет Новый год важными ценностями и особым смыслом, например, чувством единения в семье близких людей.

Ранее в Сети появилась информация, что в некоторых школах попросили не проводить новогодние праздники, так как некоторые дети мигрантов их не отмечают. Депутат Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения с просьбой проверить эти публикации.