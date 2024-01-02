«Новогоднее чудо». В Саратове неожиданно родила пациентка, отрицавшая беременность

«При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии уже было нельзя. При этом девушка категорически отрицала беременность», - уточнило медучреждение.

На место прибыла выездная бригада перинатального центра. Спустя три часа на свет появилась здоровая доношенная девочка. Ребенка отправили в областную детскую клиническую больницу, а ее маму позже перевели в перинатальный центр.

Как отметил коллектив больницы, они были рады поучаствовать в таком новогоднем чуде, уточнило издание kp.ru.

Ранее 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщил, что в Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Это редкая генетическая мутация, при которой внутренние и наружные половые органы человека не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.