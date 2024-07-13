13 июля 2024, 04:01

Новое основание для лишения водительских прав введут в России

РИА «Новости»
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В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за использование технических средств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Согласно документу, за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет.

Предполагается внесение изменений в КоАП РФ. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 тем водителям, которые не провоцировали аварии.

Штрафы Законы Госдума РФ
13 июля 2024, 03:02
Ученые раскрыли тайну любви с первого взгляда: приворожить партнера можно за 2 минуты
Freepik
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Секрет любви с первого взгляда раскрыли ученые израильского университета. Они выяснили, что первое сексуальное притяжение между мужчиной и женщиной зависит от синхронизации и сонастроенности. Результаты исследования эксперты опубликовали в научном журнале Nature.

Психологи провели эксперименты и выяснили, что «мурашки по всему телу» возникают от сонастроенности дыхания, сердцебиения и электрической активности кожи. Ученые считают, что это можно определить за две минуты общения.

«Если „физика“ совпала, то уже за две минуты будущие партнеры показывают высокую синхронизацию с движениями друг друга и схожий уровень электрической активности в коже, который замеряли с помощью специальных браслетов», - говорится в исследовании.

Немецкие ученые задались вопросом, какое количество сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин. Выяснилось, что дамы считают приемлемым иметь двух-трех партнеров, а мужчины - четыре или пять.

Исследования Женщины Ученые Мужчины
12 июля 2024, 23:00
В Госдуме рассказали, как правильно выбрать турфирму и не попасться на удочку мошенников
Freepik
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Число фальшивых сайтов туроператоров сильно выросло в России после наступления летнего сезона, когда у многих людей начинается отпуск. Как не стать жертвой мошенников рассказал первый заместитель главы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в беседе с Донецким агентством новостей.

По его словам, важно обращаться к реестру благонадежных туроператоров. Его можно найти на сайте Миниэкономразвития РФ. Также нужно учитывать номера телефонов, опубликованных на сайте выбранной компании. У настоящих турфирм есть единый многоканальный номер.

«Соответственно, если там написан мобильный номер, то уже стоит предостеречься. Но, опять же, повторюсь, процедура проверки через реестр туроператоров является самой благонадежной», - сказал Ткачев.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил о существовании сайтов-зеркал , где якобы можно бронировать номера в отелях. Он отметил, что с помощью подобных платформ аферисты вытягивают деньги из доверчивых туристов.

Туризм Мошенничество Депутаты
12 июля 2024, 19:09
Организация «Колесница» проведет фестиваль равных возможностей в Пушкино 8 августа
Pxhere
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Общественная организация инвалидов «Колесница» проведет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». Мероприятие состоится 8 августа в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино.

Организаторы приглашают на фестиваль людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, а также участников подмосковной программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия пройдут концерты и мастер-классы. Все желающие смогут посетить выставку технических средств реабилитации.

Почетными гостями фестиваля станут люди с инвалидностью, получившие ранения в ходе СВО. Также пройдут встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества. В конце мероприятия участников наградят дипломами, а победителей соревнований - призами.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Фестивали Инвалиды
12 июля 2024, 18:59
Новый аппарат для лечения камней в почках начнут выпускать в России
Медиасток.рф
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Аппарат для измельчения камней в почках начнут выпускать в России. Соответствующее разрешение выдала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Отечественный литотриптер - новая разработка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» сможет заместить аналогичные изделия импортного производства.

В основе разработки лежит электромагнитный ударно-волновой генератор. Инновационные конструктивные решения позволили сократить длительность воздействия импульса ударной волны и бесконтактно измельчать камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 миллиметров.

Метод не требует хирургического вмешательства и является максимально щадящим для пациента. После процедуры камень распадается на мелкие фрагменты, которые безболезненно выводятся из организма естественным путем.

В Госкорпорации Ростех подчеркнули, что из-за санкций, логистических сложностей, увеличения сроков поставки и роста цен на медтехнику требуется активное импортозамещение. Компания расширяет линейку производства, а медики уже имели возможность высоко оценить отечественные разработки. В Росздравнадзоре уже зарегистрировано более 150 образцов медтехники и медоборудования для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины.

«Литотриптер ЛТ-1» создан инженерами-конструкторами с привлечением опытных врачей-урологов. Выданное Росздравнадзором удостоверение позволит запустить изделие в серийное производство и широко применять его для лечения пациентов с мочекаменной болезнью», - пояснили в госкорпорации «Ростех».

Локализация камня в мочевой системе и контроль за процессом разрушения проводится с помощью ультразвукового и рентгеновского оборудования. Процедура ДУВЛТ в большинстве случаев не требует длительной госпитализации и может выполняться в условиях дневного стационара.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Ростех Медицина

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