Новое основание для лишения водительских прав введут в России

Согласно документу, за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет.

Предполагается внесение изменений в КоАП РФ. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 тем водителям, которые не провоцировали аварии.