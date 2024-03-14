14 марта 2024, 03:16

Новгородского фермера накажут за издевательство над коровами

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Новгородский фермер содержала коров в большом количестве навоза. Теперь ей грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Видео, в котором корова и теленок на ферме по шею утопают в навозе, опубликовали в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». По словам автора поста, в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и гибнет. После этого природоохранная прокуратура области назначила проверку.

Выяснилось, что на ферме разводят крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации неоднократно выезжали в коровник из-за нарушений. Глава хозяйства их не устраняла.

При обследовании фермы специалисты обнаружили большое количество неубранного навоза. По итогам проверки будут приняты жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности, указали в ведомстве.

В Хакасии ранее подростки жестоко убили собаку , издевательства они снимали на видео.

Животные Фермеры
14 марта 2024, 01:56
Популярный педиатр покинул Россию после ареста
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Известный педиатр и автор блога «Записки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России, забрав собой жену и сына. Об этом сообщило издание РБК.

Авторы статьи изучили публикации Бутрия в социальных сетях и пришли к выводу, что решение об отъезде он принял сразу после отбывания ареста.

В феврале Хамовнический суд Москвы арестовал врача на 10 суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, позже ему дали понять, что на этом дело не закончится.

Сейчас доктор планирует консультировать пациентов в удаленном формате и заниматься просветительскими проектами. На его блог в Telegram подписаны 117 тысяч пользователей, во «ВКонтакте» - более 230 тысяч.

Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Его признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды.

*Признана иноагентом на территории России.

Врачи Россия Интервью Аресты
14 марта 2024, 01:27
Вассерман рассказал, запретят ли в Россию криптовалюту
РИА «Новости»
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Российское законодательство не запрещает приобретать криптовалюту, которая на сегодняшний день является биржевым активом и никак не отслеживается. Есть ли необходимость ужесточить условия работы на рынке цифровых финансовых активов, и нужен ли в этой сфере контроль, рассказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Парламентарий отметил, что при заполнении официальной декларации указывает все свои доходы, в числе которых не только депутатская зарплата, но и средства, полученные за работу на радио и телевидении.

«Поскольку сейчас все больше распространяется безналичные расчеты, расчеты наличными естественным образом вызывают все больше подозрений. Наилучший способ снять эти подозрения - это декларировать эти наличные», - объяснил Вассерман.

На вопрос о том, как проверить безналичные расчеты человека он ответил, что это достаточно просто сделать. Другое дело - криптовалюта, которую, в отличие от тех же акций, нигде не регистрируют, поэтому нельзя проверить, кто продавец, а кто - покупатель. При этом депутат добавил, что пока этот биржевой актив никем не отслеживается, но при желании это можно организовать. Ведь каждый человек оставляет разнообразные следы.

«Насколько я наслышан, задача отслеживания криптовалют пока не ставилась. Будет ли поставлена - не знаю, и найдется ли у нее техническая решение - тоже не знаю. Как депутат - я пока не вижу в этом надобности», - заявил собеседник «360».

Ранее Вассерман объяснил, почему Россию не получится «отрубить» от интернета.

Госдума РФ Криптовалюты Депутаты Россия Деньги
13 марта 2024, 22:31
«Оторвала лапу коту». На Алтае пенсионерка отравила козла соседей из-за участка земли
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В Славгороде соседи не поделили участок земли, что привело к многолетней «войне». Одна из женщин пошла на радикальные меры и отравила породистого козла своей оппонентки. Пострадавшая рассказала «360», что стало причиной гибели питомца.

«У нас с 2021 года тянулся конфликт из-за переулка. Соседка стала на него претендовать, хотя этот участок земли считается общественным. После этого она сначала уничтожала имущество, дело даже доходило до суда. А потом перешла на животных. Сначала вырвала лапу моему коту, потом отравила двух дойных коз и козла», - рассказала собеседница «360».

Женщина отвозила погибшее животное на экспертизу, которая подтвердила отравление. Однако, когда она обратилась в полицию, там ей отказали в возбуждении уголовного дела. По словам жительницы Славгорода, полицейские не приняли во внимание наличие свидетелей. От безысходности она решила предать это дело общественной огласке.

В Санкт-Петербурге сосед по дому избил школьника за то, что тот громко слушал музыку. Подросток попал в больницу с ушибами и острым ринитом.

Суд Женщины Животные Полиция
13 марта 2024, 20:45
Восьмилетний мальчик погиб в коллекторе под Саратовом
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Ребенок погиб в промоине в городе Балакове. Двух работников предприятия «Балаково-Водоканал» приговорили по делу о халатности к тюремным срокам, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что в период с 2021 по 2023 годы предприятие не ремонтировало канализационный коллектор, что привело к разрушению трубы и размытию грунта. В результате 28 февраля 2024 года восьмилетний мальчик провалился в шестиметровый коллектор и погиб.

Балаковский районный суд вынес приговор по уголовному делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Экс-руководитель и инженер «Балаково-Водоканал» получили три и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении соответственно. Также им запретили работать в государственных и муниципальных предприятиях.

Ранее в Хабаровске школьница упала в канализационный люк, когда пыталась спасти брата, и погибла.

Саратов Суд Дети

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