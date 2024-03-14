Новгородского фермера накажут за издевательство над коровами
Новгородский фермер содержала коров в большом количестве навоза. Теперь ей грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.
Видео, в котором корова и теленок на ферме по шею утопают в навозе, опубликовали в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». По словам автора поста, в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и гибнет. После этого природоохранная прокуратура области назначила проверку.
Выяснилось, что на ферме разводят крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации неоднократно выезжали в коровник из-за нарушений. Глава хозяйства их не устраняла.
При обследовании фермы специалисты обнаружили большое количество неубранного навоза. По итогам проверки будут приняты жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности, указали в ведомстве.
В Хакасии ранее подростки жестоко убили собаку , издевательства они снимали на видео.