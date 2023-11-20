20 ноября 2023, 23:24

Новая волна мощной магнитной бури обрушится на Землю

Freepik
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Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о магнитной буре, которая достигнет своего пика к среде, 22 ноября. Об этом сообщили на сайте лаборатории.

Специалисты оценили интенсивность магнитной бури в пять баллов. Ее классифицировали на минимальном уровне G1. Это означает ограниченное воздействие на Землю. Однако людям все равно лучше быть готовыми к некоторым возможным последствиям, предупредили в РАН.

Магнитные бури могут влиять на работу спутниковой связи и навигации. Из-за усиления радиочастотных помех не исключены временные сбои в работе спутниковых систем. Земля 24 и 25 ноября окажется в еще одном потоке электромагнитного излучения.

Кардиолог Юрий Конев ранее напомнила о влиянии магнитных бурь на состояние людей, у которых есть психические расстройства. Из-за повышенной геомагнитной активности они могут испытывать панический страх. Также врач не исключила, что есть вероятность выброса адреналина, провоцирующего тахикардию.

Планета Земля Магнитные бури
20 ноября 2023, 22:20
Все пользователи «Авито» получили возможность добавлять короткие видеоролики к объявлениям
Unsplash
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«Авито» масштабировал сервис, помогающий продавцам более эффективно продвигать товары и услуги на платформе. Пользователи получили возможность размещать видеообложку объявления сразу на площадке, не загружая ролик на сторонние видеохостинги. Каждый пользователь, добавивший видео к своему предложению, автоматически станет участником конкурса.

«Авито» - крупнейшая платформа шопинга с социальным взаимодействием людей, где каждую секунду совершают более десяти сделок, отметил директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов. Он напомнил, что видеоконтент, как и онлайн-покупки, стали привычным паттерном поведения в интернете.

«Функционал дает возможность покупателям тщательнее ознакомиться с предложением в привычном формате, а продавцам - сделать объявление уникальным и выделить его из общей ленты объявлений», - обратил внимание Туманов.

Благодаря видео в объявлении товар «оживляется» и становится более привлекательным. Ролики помогают ответить на многие потенциальные вопросы и повысить доверие к продавцу. Статистика «Авито» показала, что объявления с видео получают на 10% больше звонков и сообщений, следовательно, растет доля успешных сделок и скорость продажи.

Пользователи могут ознакомиться с инструкцией по правильной съемке видео и узнать, как выставить свет, настроить экспозицию и фокус, построить композицию, подсветить важные детали, а также сделать базовый монтаж, наложить озвучку или добавить субтитры.

На «Авито» свыше 170 миллионов активных объявлений, а в день площадку посещают более 19 миллионов человек. Чтобы помочь продавцам быстрее найти покупателя, платформа открыла для всех пользователей возможность размещать видео длительностью до трех минут. Ролик будет проигрываться прямо в результатах поиска, а в галерее он займет первое место - перед фотографиями.

Каждый пользователь, прикрепивший видео к объявлению, получает возможность выиграть ценные призы. За первое место «Авито» вручит iPhone 14 Pro, за второе и третье места - стабилизатор для съемки видео, а за четвертое и пятое - штатив с лампой.

В конкурсе участвуют категории «Электроника», «Одежда, обувь, аксессуары» и «Детская одежда и обувь», если в объявлении включена доставка. Акция проходит с 20 ноября по 20 декабря. Победителей конкурса определят 22 декабря с помощью рандомайзера. Чем больше объявлений с видео разместит пользователь, тем выше его шансы на победу. Подробности - на странице конкурса.

Интернет Видео Торговля
20 ноября 2023, 19:36
Путин дал старт поставкам нового общественного транспорта регионам России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин дал символический старт поставкам нового общественного транспорта в регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в видеоформате, ее приурочили ко Дню работника транспорта, который отмечают 20 ноября.

«Разрешаю. Делаю это с удовольствием», - сказал Путин в ответ на просьбу министра транспорта Виталия Савельева дать старт движению техники.

Глава государства подчеркнул, что от надежной и четкой работы транспортной сферы зависит укрепление экономики страны, рост торгового оборота, туризма и промышленности, а также качество жизни людей.

«Именно поэтому важно делать транспорт более современным и эффективным, наращивать его возможности», - добавил президент.

Путин отметил, что на обновление транспорта в субъектах России выделили казначейские кредиты на 50 миллиардов рублей. За счет этих средств регионы получат около трех тысяч автобусов.

Ранее российский лидер поручил наращивать возможности транспортной отрасли страны, писал RT.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 19:22
Депутат предложил не выдавать маткапитал россиянам с двойным гражданством
РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли законопроект, ограничивающий выплату материнского капитала при наличии двойного гражданства. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев, выступивший автором этой инициативы.

Согласно его предложению получатели выплат не должны иметь другого гражданства, кроме российского. Также для выплаты как минимум один родитель должен быть гражданином России по рождению.

«Внес в законопроект по маткапиталу две поправки, ограничивающие превращение самого механизма в кормушку для мигрантов, которая стимулирует их в получении гражданства для присвоения средств», - пояснил парламентарий.

Матвеев подчеркнул, что новые ограничения не коснутся жителей новых регионов России.

Ранее депутат Андрей Алехин предложил проиндексировать размер материнского капитала , чтобы помочь семьям в условиях роста стоимости жилья. Кроме того, депутат Павел Крупник заявлял, что необходимо разрешить тратить маткапитал на развитие фермерских хозяйств , писал RT.

Госдума РФ Россия Маткапитал в РФ
20 ноября 2023, 18:32
Приквел «Голодных игр» появился в прокате в нескольких российских кинотеатрах
Global Look Press
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Приквел «Голодных игр», официально недоступный для просмотра в России и не получавший прокатное удостоверение Минкультуры, появился в нескольких кинотеатрах. Билеты доступны в том числе онлайн, но только на определенные сеансы, сообщило РИА «Новости».

Мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» состоялась 5 ноября. В России лента появилась в прокате в кинотеатре «Космик Марьина Роща». Купить билеты можно и онлайн, но не на все сеансы.

Помимо этого, посмотреть приквел «Голодных игр» можно в «Мягком кинотеатре Отрада». Билеты можно купить онлайн. Выход кинокартины анонсировала также сеть «Мираж» в своих кинотеатрах в столице, Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Смоленске, Петрозаводске, Стерлитамаке и Мурманске.

По сюжету фильма молодой Кориолан Сноу до того, как стать президентом Панэма, был последней надеждой для своего рода. Эта некогда великая династия впала в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу становится наставником Люси Грей Бэйрд - трибута дистрикта 12.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» - не первый фильм, который покажут в России по предсеансовому обслуживанию. Ранее аналогичным образом в стране показали «Барби» и «Оппенгеймера».

Кино Россия

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