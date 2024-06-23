НОВАТЭК отправил по Севморпути первую в этом году партию СПГ

По информации издания, перевозит СПГ по этому арктическому маршруту танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Судно входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». Из порта Сабетта оно вышло 23 июня.

Начало летней навигации по СМП может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове, уточнило издание.

Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале этого года, напомнили авторы материала, однако этого не произошло из-за того, что проект подпал под американские санкции.