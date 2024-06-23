23 июня 2024, 17:47

НОВАТЭК отправил по Севморпути первую в этом году партию СПГ

РИА «Новости»
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НОВАТЭК отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Об открытии летней навигации по СМП сообщил РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

По информации издания, перевозит СПГ по этому арктическому маршруту танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Судно входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». Из порта Сабетта оно вышло 23 июня.

Начало летней навигации по СМП может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове, уточнило издание.

Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале этого года, напомнили авторы материала, однако этого не произошло из-за того, что проект подпал под американские санкции.

Газ Россия
23 июня 2024, 09:11
Изменение ядерной доктрины России допустили в Госдуме
РИА «Новости»
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Ядерную доктрину России могут изменить, заявил в беседе с РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, все будет зависеть от военно-политической обстановки вокруг страны.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», - добавил собеседник агентства.

При этом Картаполов подчеркнул, что сейчас пока рано говорить об этом.

О том, что Россия может изменить ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия, ранее заявлял президент Владимир Путин.

Глава государства указывал, что на Западе витают идеи о том, что разрабатываемые взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

В минувшую пятницу, 21 июня, президент сообщил, что в стране планируют и дальше развивать ядерную триаду , отметив, что она в том числе должна выступать гарантом сохранения баланса сил в мире.

Ядерное оружие Госдума РФ Россия
23 июня 2024, 03:40
Россиян предупредили о повышении цен на услуги ЖКХ
Freepik
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Тарифы на услуги ЖКХ после полуторагодового перерыва вырастут примерно на 10%.  О том, как изменятся цены на коммунальные услуги, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

«Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме расходов и их повышение особенно почувствуют малоимущие слои населения», - пояснила она.

По словам экономиста, повышение тарифов будет неоднородным, оно будет зависеть от региона и вида услуги. Самое сильное подорожание коснется бытового газа.

Меньше всего изменится цена на электричество при тарифе, рассчитываемом по одной ставке. В дальнейшем рост тарифов на услуги ЖКХ не превысит 4-5% в год, резюмировала Казанцева.

Юрист Кирилл Овтов ранее рассказал 360.ru, что июльское повышение тарифов затронет всех граждан, , но часть из них имеет право на субсидии при оплате коммунальных услуг.

ЖКХ Газ Россия
23 июня 2024, 02:15
Росийского министра научили в СИЗО «входить в хату»
РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, арестованный по делу превышении полномочий, признался, что после ночи в СИЗО «проснулся другим человеком». Об этом сообщило местное издание «63».

Об условиях содержания в СИЗО подозреваемый рассказал на судебном заседании. Адвокат спросил подзащитного, сколько заключенных в его камере.

«В хате? Двое. Объяснили, как входить в хату. <…> Утром я проснулся другим человеком», - рассказала Пивкин.

Одного из своих сокамерников, который обладает богатым тюремным опытом, чиновник назвал «консультантом». Также Пивкин попросил передать ему сигареты и признался, что резко закурил.

Ивана Пивкина задержали прямо в рабочем кабинете в пятницу, 21 июня. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Октябрьский районный суд Самары арестовал подозреваемого на два месяца. Из зала заседаний чиновника отправили в СИЗО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Самарской области существовал «преступный коррупционный картель». По его словам, все заказы на строительство и ремонт дорог распределялись между определенным пулом подрядчиков. За это строительные компании платили миллиардные «взносы».

Уголовное дело Суд Коррупция Строительство Дороги СИЗО Чиновники
22 июня 2024, 19:54
Родственникам заключенных разрешили длительные свидания в СИЗО
РИА «Новости»
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Заключенные в СИЗО получать больше времени на свидания с родственниками. Закон, который разрешает длительные встречи, подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Законом реализуют постановление Конституционного суда, который признал нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с членами семьи. В инстанции указывали , что приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии, а также в тюрьме и оставленные в изоляторе или переведенные в него для участия в судебных разбирательствах лишены длительных встреч без законных оснований.

Документ, подпись под которым поставил Путин, внесет изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. У указанной категории осужденных появится возможность таких свиданий с родственниками и иными лицами. Исключением станут встречи с адвокатом и нотариусом.

В законе также предусмотрели замену этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор. В силу он вступит через полгода.

Заключенные Суд Законы Тюрьмы СИЗО Владимир Путин

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