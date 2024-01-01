Нормативная стоимость квадратного метра жилья повысилась в России с 1 января

Приказ также устанавливает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра по регионам на первый квартал 2024 года. Самые высокие показатели - для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименьшие показатели в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Нормативы используют федеральные и региональные власти для расчета соцвыплат, положенных на покупку или строительство жилья.

С 1 января 2024 года изменения ждут военнообязанных в запасе. На пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.