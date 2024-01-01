01 января 2024, 05:48

Нормативная стоимость квадратного метра жилья повысилась в России с 1 января

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С 1 января в силу вступает действие приказа Минстроя о нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2024 года. Сумма установлена в размере 97,5 тысячи рублей, это на 4% больше, чем во втором полугодии 2023 года.

Приказ также устанавливает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра по регионам на первый квартал 2024 года. Самые высокие показатели - для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименьшие показатели в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Нормативы используют федеральные и региональные власти для расчета соцвыплат, положенных на покупку или строительство жилья.

С 1 января 2024 года изменения ждут военнообязанных в запасе. На пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Законы Строительство Россия
01 января 2024, 00:12
«Всех сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл обратился к верующим в канун Нового года
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи. Поздравительную речь опубликовали на официальном сайте глав РПЦ.

«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» - сказал патриарх.

Он напомнил о пословице «Страшен сон, но милостив бог». Поэтому православная вера - спасительная не только для души в «будущем веке», но и является опорой в этой жизни. Патриарх пожелал россиянам сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой о народе и церкви.

«Да поможет нам Господь именно так - с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце - идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог», - заключил Кирилл.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении напомнил, что Россия является одной большой семьей , которая станет еще крепче. Народ объединяет общая судьба государства и понимание значимости ее масштабных целей.

Россия Новый год Патриарх Кирилл
01 января 2024, 00:00
Россия встретила новый 2024 год
Unsplash
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Жители всех регионов России встретили 2024-й год. Единственный субъект страны, где куранты еще не пробили полночь — Калининградская область. Этот регион на час позже Москвы встретит Новый год.

Первыми поздравление президента Владимира Путина услышали жители восточной части страны - Чукотского автономного округа и Камчатского края. Они вступили в 2024-й год в 15:00 по московскому времени.

После этого праздник начал шагать по России с интервалом в один час. Новый год встречали жители Магадана, Владивостока, Читы, Иркутска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Новогоднее обращение Путина на этот раз длилось три минут и 45 секунд. По традиции глава государства поздравил россиян из Москвы. Лишь в 2022 году президент выступил в окружении военнослужащих из Южного военного округа. На этот раз Путин отметил , что россиянам пришлось напряженно трудиться, отстаивая свои национальные интересы и ценности.

Праздники Россия Владимир Путин Новый год
31 декабря 2023, 20:31
Россиянам рассказали, как избежать похмелья наутро после новогодней ночи
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Чтобы избежать похмелья и головной боли наутро после новогодней ночи, нужно соблюдать несколько правил. В интервью изданию News.ru нарколог, психиатр Василий Шуров поделился, что нужно делать, чтобы праздничные возлияния не навредили организму.

Чтобы избежать утреннего похмелья, нужно чаще вставать из-за праздничного стола и двигаться - гулять или танцевать. Между подходами к еде нужно делать перерывы и контролировать количество выпитого алкоголя.

Если не удалось избежать похмелья, нарколог посоветовал пить как можно больше воды и принять лекарство от головной боли.

Справиться с похмельем поможет минеральная вода и сладкий чай. Обязательно нужно позавтракать и поспать, это восстановит энергию.

Еда Лекарства Правила Алкоголь
31 декабря 2023, 20:21
Дети неизвестного пола появились на свет в Тюменской области
Pxhere
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В Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Об этом сайту 72.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», - объяснили представители ведомства.

Причина рождения таких младенцев заключается в мутации генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез. В 2022 году на свет появились трое детей с таким диагнозом.

Французские врачи ранее обнаружили ребенка между кишечником и желудком пациентки, которая обратилась за помощью из-за боли в животе. У ребенка не выявили патологий развития. Специалисты сохранили жизнь обоим пациентам.

Ранее гинеколог Анна Марченко предупредила о рисках при возрастной беременности. После 36 лет женщина может родить ребенка с синдромом Дауна или Патау. Также повышается риск самопроизвольных выкидышей.

Дети Здравоохранение Врачи

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