Ночь на 7 ноября в Москве стала рекордно теплой

По его словам, 69 лет назад в Москве 7 ноября синоптики зафиксировали 6,3 градуса.

Кроме этого, Михаил Леус в Telegram-канале написал, что сегодня тепло в столице сохранится. Температура воздуха составит 9… 11 градусов. Ветер будет слабый - до четырех-девяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы - 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее россиян предупредили о переменчивой погоде зимой. Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы. Россиян ждут как морозы, так и оттепель.

Прошедшая ночь в Москве побила рекордно теплую температуру 1954 года. Столбики термометров не опустились ниже 9,2 градуса. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.