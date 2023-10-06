Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин
Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.
Мохаммади присудили премию мира за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех. Храбрая борьба правозащитницы обошлась для нее огромными личными издержками, указали в Нобелевском комитете. В заявлении отметили, что Мохаммади арестовывали 13 раз и приговорили в общей сложности к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью.
«Госпожа Мохаммади все еще находится в тюрьме», - сообщили в комитете.
Кроме того, Нобелевскую премию мира 2023-го посвятили сотням тысяч иранцев, которые на протяжении прошлого года протестовали против дискриминации женщин в их стране.
Ранее Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил имя лауреата премии по литературе. Им стал норвежский драматург Юн Фоссе. Награду писателю присудили за новаторские пьесы и прозу.