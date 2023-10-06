Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин

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Мохаммади присудили премию мира за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех. Храбрая борьба правозащитницы обошлась для нее огромными личными издержками, указали в Нобелевском комитете. В заявлении отметили, что Мохаммади арестовывали 13 раз и приговорили в общей сложности к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью.

«Госпожа Мохаммади все еще находится в тюрьме», - сообщили в комитете.

Кроме того, Нобелевскую премию мира 2023-го посвятили сотням тысяч иранцев, которые на протяжении прошлого года протестовали против дискриминации женщин в их стране.

Ранее Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил имя лауреата премии по литературе. Им стал норвежский драматург Юн Фоссе. Награду писателю присудили за новаторские пьесы и прозу.