26 июля 2024, 10:06

Низкий уровень рождаемости в России назвали катастрофой для будущего нации

Global Look Press
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Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Его слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, но численность ее населения с каждым годом уменьшается. Коэффициент рождаемости составляет 1,4, что сравнимо с европейскими государствами и Японией.

«Но это катастрофически для будущего нации», - подчеркнул Песков.

Он назвал многодетных матерей героями страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова подготовила документ, согласно которому коэффициент рождаемости в России необходимо повысить до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет.

Кремль Дети Дмитрий Песков
26 июля 2024, 04:54
«Крабовый король» Кан оставил многомиллиардные долги
Pixabay
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Предприниматель с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство подсчитало долги «крабового короля» на основании базы судебных приставов и других документов.

В отношении Кана Арбитражный суд Приморского края выдал исполнительный лист на сумму более 336 миллиардов долларов. Рыбопромышленника обвиняют по двум делам: суд признал его виновным в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, по второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде.

Ранее представитель одного из ответчиков по делу Кана заявил, что «крабовый король» умер в Великобритании, однако в Генпрокуратуре отметили, что в российских органах записи актов гражданского состояния нет отметки о его смерти.

Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать в пользу государства 17,4 миллиарда рублей. Его вместе с сообщником обвинили в незаконном вылове морских деликатесов.

Долги Суд Контрабанда Дальний Восток
25 июля 2024, 21:56
Подозреваемого в подрыве авто в Москве Серебрякова видели в католическом соборе
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, был прихожанином Католической архиепархии Божией Матери. В римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии его приметил Генеральный викарий священник Кирилл Горбунов, об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

Католический священник сообщил, что несколько раз видел Серебрякова в качестве прихожанина в соборе. Отец Кирилл отметил, что вряд ли он был частым посетителем.

«Я точно не видел его часто. Вот это я могу точно сказать. <…> У нас действительно очень большой приход, и к числу тех, кого я видел регулярно, он не относится», - пояснил священнослужитель.

Отец Кирилл уточнил, что вряд ли общался с Серебряковым лично и не помнит, какое тот производил впечатление.

«Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то определенное впечатление. Я видел этого человека, но не думаю, что когда-то с ним общался и обратил на него какое-то внимание. Я действительно его очень плохо помню и даже не могу вспомнить, давно я его видел или недавно», - подчеркнул священник.

Известно, что в школе Серебряков был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора. Соседи по московской квартире отозвались о нем как о «тихом, интеллигентном» человеке.

Священники Взрывы Религия Машины Католическая церковь Москва
25 июля 2024, 20:53
«Я не готов комментировать». Митрополит Иларион — об отстранении РПЦ
РИА «Новости»
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Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) оказался не готов комментировать свое отстранение от управления епархией. Со священнослужителем связался 360.ru.

«Я не готов комментировать», - ответил на вопрос митрополит Иларион.

О кадровых перестановках в РПЦ стало известно вечером 25 июля. Состояние дел в Будапештско-Венгерской епархии рассмотрели на заседании комиссии Священного синода. На время ее работы митрополита Илариона отстранили не только от управления епархией, но и от работы в Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Григорий Алфеев родился 24 июля 1966 года в Москве. В должности митрополита Будапештского и Венгерского - с 7 июня 2022-го. Иларион создал и был бессменным ведущим программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Отставки РПЦ Религия
25 июля 2024, 20:20
Митрополита Илариона отстранили от управления епархией
РИА «Новости»
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Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру - Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

«Временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», - распорядились в РПЦ.

Также его освободили от должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Исполняющим обязанности назначили епископа Егорьевского Мефодия.

Ранее Константинопольского патриарха Варфоломея призвали лишить турецкого гражданства и отстранить от должности. Заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, заявил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей «зашел слишком далеко».

Отставки РПЦ

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