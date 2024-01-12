12 января 2024, 18:39

Нижегородский НПЗ «Лукойла» временно остановил работу одной установки

Pixabay
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Одну из установок на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области приостановили из-за инцидента, подробности которого не раскрываются. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Лукойл».

Речь идет об установке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Специалисты уже занимаются восстановлением ее нормального производственного режима. Компания также прикладывает усилия для удовлетворения потребностей внутреннего рынка вместе с другими его участниками.

В конце прошлого года «Лукойл» сообщил, что на его технологической установке было возгорание. Никто не пострадал, работа предприятия продолжилась в прежнем режиме.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» входит в число крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России, оно перерабатывает нефть с мощностью 17 миллионов тонн в год.

В декабре ФАС возбудила дела против «дочек» «Лукойла» в Перми и Нижнем Новгороде. Причиной стали наценки на бензин.

Нефть Заводы
12 января 2024, 18:09
«Никто не работает». Руководство ДК в краснодарском селе уволилось после скандала со спектаклем для взрослых
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В селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края разгорелся скандал из-за непристойного театрализованного представления в местном доме культуры. В итоге вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство Шабельского СДК. Как рассказали «360» в учреждении, все они покинули должности 11 января.

Нашумевшее представление позиционировалось как спектакль для взрослых. В афише указывался возрастной ценз, однако сельчане, которым, видимо, не так часто приходится посещать развлекательные мероприятия, пришли с детьми. Видео с непристойными сценками, шутками ниже пояса и полуголыми актерами распространилось в соцсетях. Как утверждают в ДК, это и привело к массовым отставкам среди руководства.

«В помещении со вчерашнего дня никто не работает. Никого нет, все уволились. Сам ДК действует», - отметила сотрудница учреждения.

По ее словам, уволилась и руководитель дома культуры Алена Андрейникова. На вопрос о том, случилось ли все это из-за спектакля, собеседница «360» ответила утвердительно. Причины увольнения Михаила Игнатенко она не назвала.

По данным администрации Шабельского сельского поселения, его глава уволился по собственному желанию. Депутаты Совета поселения единогласно приняли отставку Игнатенко 12 января.

Дети Спектакль
12 января 2024, 16:30
Лидера «Левого фронта» арестовали по делу об оправдании терроризма
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», - сказала судья Евгения Николаева.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя, который заявил, что документы для обоснования ареста составляют охраняемую законом тайну. Сам Удальцов подчеркнул, что не признает свою вину.

Накануне в доме лидера «Левого фронта» прошел обыск. После этого его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие попросило суд арестовать Удальцова.

Политик основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое вошло в штаб протестных действий КПРФ. Удальцова не раз задерживали за участие в несанкционированных акциях в Москве.

Суд Терроризм Аресты
12 января 2024, 15:09
Володин призвал защищать Россию, жестче реагируя на подобные «голой» вечеринке мероприятия
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Генпрокуратуре России следовало отреагировать на «голую» вечеринку в Москве жестче. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом на торжественном заседании в честь Дня работника прокуратуры, сообщило РИА «Новости».

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то „дверь не ту открыл“, реагировала более жестко», - заявил он.

Вячеслав Володин сказал, что такие вечеринки перечеркнули ценности российского общества. Он призвал реагировать на такие случаи и защищать страну.

Спикер Госдумы процитировал заявление певца Филиппа Киркорова , который объяснил свое появление на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Артист заявил, что в жизни каждого бывали моменты, когда они входили не в ту дверь. Он сказал, что безответственно отнесся к участию в этом мероприятии.

Организатора праздника - блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правопорядка. Она не признала свою вину. Суд отказался блокировать ее YouTube-канал и отклонил миллиардный иск от артиста Александра Иншакова.

Генпрокуратура РФ Скандалы Госдума РФ Филипп Киркоров
12 января 2024, 14:30
Пошаговая инструкция. Адвокат раскрыл алгоритм действий при коммунальной аварии в доме
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Власти городского округа Подольск, в состав которого входит пострадавший от коммунальной аварии микрорайон Климовск, ввели локальный режим ЧС. На месте работают волонтеры, также есть стойка Госжилинспекции. Алгоритм действий при коммунальной аварии в доме раскрыл адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «‎Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков Елене Кононовой в стриме «360».

Первый шаг В первую очередь при коммунальной аварии в квартире необходимо заявить в диспетчерскую. В каждом доме есть управляющая компания или ТСЖ, которые заведуют домом.

«В каждом доме, соответственно, есть диспетчерская, которая работает круглосуточно, потому что аварии происходят не обязательно днем, может быть и ночью. Это, например, разрывы стояков, системы отопления, радиаторов и какие-либо другие ситуации», - отметил адвокат.

Поэтому первое, что нужно сделать, это с помощью диспетчера вызвать сотрудника, который может перекрыть воду или каким-то образом поспособствовать прекращению течи и какой-либо другой ситуации.

Второй шаг После завершения острой фазы аварии следует вызвать представителя управляющей компании или ТСЖ, то есть тех, кто отвечает за дом. Комиссия из двух-трех человек составляет акт об аварии и делает опись пострадавшего имущества.

«После этого начинается взаимодействие с тем, кто фактически является виновником данной аварии. Это может быть как управляющая компания, так и сам житель. Также еще смежные организации, которые занимаются обустройством многоквартирных домов», - объяснил Ермаков.

Он добавил, что в квартире есть различные зоны ответственности: те, которые относятся к ведению УК и являются общедомовым имуществом, а также личное имущество собственника.

Можно ли проводить фото- и видеосъемку Фото- и видеофиксацию коммунальной аварии проводить можно, отметил адвокат. Это особенно необходимо, когда возникают спорные моменты. Не всегда все проходит гладко: люди вызывают УК, сотрудники которой сразу начинают обвинять жильцов в случившемся.

Существуют различные организации, которые управляют домами. У них разные бюджеты и различное количество денежных средств на счетах. Есть так называемые «пустые» УК, где на счетах нет ничего.

«И взыскать - это одно дело, а потом добиться получения реально выплаты - это еще вторая история», - заключил правозащитник.

Также есть такие организации, как ГБУ «Жилищник». Оно управляет домами в Москве. У этих учреждений есть резервные фонды на такие случаи, поэтому с ними все достаточно просто, подытожил Ермаков.

Адвокаты Отопление Коммунальные аварии

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