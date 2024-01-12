Нижегородский НПЗ «Лукойла» временно остановил работу одной установки

Речь идет об установке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Специалисты уже занимаются восстановлением ее нормального производственного режима. Компания также прикладывает усилия для удовлетворения потребностей внутреннего рынка вместе с другими его участниками.

В конце прошлого года «Лукойл» сообщил, что на его технологической установке было возгорание. Никто не пострадал, работа предприятия продолжилась в прежнем режиме.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» входит в число крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России, оно перерабатывает нефть с мощностью 17 миллионов тонн в год.

В декабре ФАС возбудила дела против «дочек» «Лукойла» в Перми и Нижнем Новгороде. Причиной стали наценки на бензин.