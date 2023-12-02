Нижегородская область стала регионом года по версии Russian Creative Awards

«Для нас победа в столь престижной премии - это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что за последние годы регион активно участвовал в культурной, образовательной и деловой жизни страны, а также провел фестивали и запустил программу арт-резиденций. Никитин отметил, что в рамках грантовой программы «Команда креативных практик» область получила более 213 миллионов рублей и поддержала более 110 проектов жителей Нижегородской области.

«Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ», - рассказал губернатор, перечисляя достижения региона.

Ранее премию Russian Creative Awards получил проект «Москва - город кино». По словам мэра столицы Сергея Собянина, съемочная площадка состоит из 300 гектаров креативного пространства, в котором можно снимать фильмы в декорациях различных эпох.