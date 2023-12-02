02 декабря 2023, 11:05

Нижегородская область стала регионом года по версии Russian Creative Awards

РИА «Новости»
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Нижегородская область победила в номинации «Регион года» российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Для нас победа в столь престижной премии - это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что за последние годы регион активно участвовал в культурной, образовательной и деловой жизни страны, а также провел фестивали и запустил программу арт-резиденций. Никитин отметил, что в рамках грантовой программы «Команда креативных практик» область получила более 213 миллионов рублей и поддержала более 110 проектов жителей Нижегородской области.

«Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ», - рассказал губернатор, перечисляя достижения региона.

Ранее премию Russian Creative Awards получил проект «Москва - город кино». По словам мэра столицы Сергея Собянина, съемочная площадка состоит из 300 гектаров креативного пространства, в котором можно снимать фильмы в декорациях различных эпох.

Награды Россия
02 декабря 2023, 11:17
«Мое оружие — это мой язык». Певца Шарлота доставили в суд Самары
РИА «Новости»
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Кировский районный суд Самары рассмотрит материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении певца Эдуарда Шарлота. Артиста подозревают в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Издание 63.ru вело прямую трансляцию из зала суда.

«Осознавал, что меня привлекут к ответственности, но надеялся, что смогу перекрыть все своим творчеством. Мое оружие - это мой язык», - отвечал Шарлот прокурору.

Артист заявил, что не согласен с доводами следователей, однако причастность к преступлениям отрицать не стал. Он заявил, что хочет находиться дома: отец поможет с деньгами, а сам молодой человек сможет писать музыку. Перед судьей Шарлот зачитал стих в свою защиту.

Ранее Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге по статье о нарушении общественного порядка. Молодой человек нецензурно ругался в общественном месте, приставал к окружающим. Музыканта этапировали в Самару.

Уголовное дело Суд Музыка
02 декабря 2023, 10:26
Володин анонсировал законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков
piqsels
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил своих подписчиков, поддержат ли они проект закона о маркировке энергетических напитков. Соответствующий опрос он запустил в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что некоторые напитки вредят здоровью людей, особенно детей и беременных женщин.

«Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями?» - поинтересовался спикер Госдумы у подписчиков.

Ранее кардиохирург Андрей Лысенко рассказал, что энергетические напитки могут негативно повлиять на продолжительность жизни. Он сравнил потребление напитков с ночными сменами и обратил внимание, что искусственное повышение пульса изнашивает организм.

По мнению врача-кардиолога Андрея Кондрахина, при низком атмосферном давлении россиянам следует исключить из своего рациона кофе, спиртное и энергетики. Он предупредил, что эти напитки могут привести к образованию тромбов.

Законы Госдума РФ Опросы
02 декабря 2023, 09:01
Более 50 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды
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В Москве из-за непогоды задержали 43 рейса и отменили еще девять, следует из данных «Яндекс.Расписания». Больше всего самолетов — семь — отменили во Внуково, наибольшее количество задержанных рейсов — 16 — в Шереметьево.

Во Внуково задержали семь самолетов, в Домодедово - 14 и еще два отменили, в Жуковском рейсы пока не откладывали и не отменяли.

В Москве из-за непогоды задержали 43 рейса и отменили еще девять, следует из данных «Яндекс.Расписания». Больше всего самолетов - семь - отменили во Внуково, наибольшее количество задержанных рейсов - 16 - в Шереметьево.

На сегодня, 2 декабря, синоптики спрогнозировали в столице снег и до -6 градусов. А завтра на город могут обрушиться сильные снегопады. В целом же зима в Москве ожидается аномально теплая : ниже нормы (в среднем на полтора градуса) температура воздуха будет только в декабре, зато следующие два месяца окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.

Накануне утром в трех московских аэропортах перенесли и отменили более 30 рейсов. Больше всего отмененных самолетов было во Внуково (шесть), задержанных - в Шереметьево и также во Внуково (по семь). В аэропорте Жуковский расписание вылетов не менялось.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково
02 декабря 2023, 07:47
Новые вспышки магнитной бури спрогнозировали 4 и 5 декабря
piqsels
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Магнитная буря на Земле с небольшими перерывами продолжается до сих пор. К вечеру она прекратится, но в понедельник и вторник вероятны новые вспышки, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По последним данным - на 04:24, - уровень интенсивности магнитной бури слабый (класс G1). В ближайшее время возмущения геомагнитного поля будут постепенно снижаться, и во второй половине субботы, 2 декабря, сойдут на нет.

«Однако прогнозы на более длительный срок подразумевают очередной всплеск активности в магнитосфере Земли и новые магнитные бури уже в ближайшие понедельник и вторник. По предварительным данным, магнитные бури 4 и 5 декабря будут слабой интенсивности», - добавил Леус.

Он напомнил, что магнитные бури способны вызвать помехи в радиосвязи, сбои в работе энергетических систем, не исключено появление полярного сияния. Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Леус посоветовал им по возможности ограничить работу, требующую повышенной концентрации внимания, избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять.

Накануне Землю накрыла магнитная буря уровня G3.

Магнитные бури

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