Сотрудница школы отметила, что как руководитель она обязана находиться на входе в пункт приема экзаменов и контролировать ситуацию.

«Детей никто не раздевал. <…> Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций детям „покажи и подними одежду“ не мог дать. Мы не имеем на это право. И то, что дети лично принимали решения, показывая и демонстрируя одежду, мы за реакцию детей не отвечаем в этот момент», - объяснила замдиректора.

По ее словам, информацию о случившемся передали Следственному комитету. По этому же вопросу работает прокуратура. Школа предоставила все видео инстанциям СК.

Учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на рамке, также рассказал 360.ru, что никто не заставлял детей раздеваться.

«Никто никого не заставлял, никто никому ничего не говорил. <…> Основная масса выпускников прошла без проблем, хорошо, а группа выпускников, у которых не получалось пройти, неоднократно возвращалась и в порыве, даже не знаю чего, поднимала с себя верхнюю одежду. Для меня это вообще новость, потому что не первый год работаю на экзаменах», - сказал Скляр.

В СМИ ранее появилась информация, что воронежских школьниц якобы заставили снимать одежду на глазах у охранников и одноклассников. Так их проверяли перед сдачей ЕГЭ.