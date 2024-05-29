29 мая 2024, 17:36

Никто не раздевал. Замдиректора школы в Воронеже — о скандале с пропуском детей на ЕГЭ

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Выпускников перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже никто не раздевал. Об этом 360.ru рассказала заместитель директора учебного заведения Марина Киреева, которая все время была на проходной.

Сотрудница школы отметила, что как руководитель она обязана находиться на входе в пункт приема экзаменов и контролировать ситуацию.

«Детей никто не раздевал. <…> Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций детям „покажи и подними одежду“ не мог дать. Мы не имеем на это право. И то, что дети лично принимали решения, показывая и демонстрируя одежду, мы за реакцию детей не отвечаем в этот момент», - объяснила замдиректора.

По ее словам, информацию о случившемся передали Следственному комитету. По этому же вопросу работает прокуратура. Школа предоставила все видео инстанциям СК.

Учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на рамке, также рассказал 360.ru, что никто не заставлял детей раздеваться.

«Никто никого не заставлял, никто никому ничего не говорил. <…> Основная масса выпускников прошла без проблем, хорошо, а группа выпускников, у которых не получалось пройти, неоднократно возвращалась и в порыве, даже не знаю чего, поднимала с себя верхнюю одежду. Для меня это вообще новость, потому что не первый год работаю на экзаменах», - сказал Скляр.

В СМИ ранее появилась информация, что воронежских школьниц якобы заставили снимать одежду на глазах у охранников и одноклассников. Так их проверяли перед сдачей ЕГЭ.

ЕГЭ Одежда Дети Школы Скандалы Экзамены
29 мая 2024, 17:19
Упростить работодателям связь со службой занятости предложили в России
Global Look Press
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Минтруд предложил упростить российским работодателям связь со службой занятости. Сейчас компании обязаны передавать ей ряд сведений через сайт «Работа России». Если законопроект, разработанный в министерстве, примут, это можно будет делать через рекрутинговые сайты и другие ресурсы.

По действующему законодательству, работодатели должны размещать через «Работу России» сведения об имеющихся вакансиях, выполнении квоты для приема на работу граждан с инвалидностью, а также о ликвидации компании и закрытии ИП, сокращении штата, процедуре банкротства, введении режима неполного рабочего дня/недели или простоя и переводе сотрудников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ.

Предполагается, что нововведение сократит время HR-служб на дублирование информации на коммерческой и государственной платформе. Если законопроект примут, работодатели смогут передавать эти данные через сайты HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру» и единую информсистему управления кадровым составом ФГИС ЕИСУКС. Полный перечень сайтов сформирует Роструд.

Минтруд РФ Россия Работа
29 мая 2024, 16:57
Росконгресс назвал участников программы форума «Лекарственная безопасность»
РИА «Новости»
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В первый день работы ПМЭФ-2024 состоится форум «Лекарственная безопасность». Его программу опубликовали на официальном сайте мероприятия, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс». Форум пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ и комитета по охране здоровья Госдумы. Его цель - обсудить актуальные вопросы развития отрасли, а также поддержать передовых отечественных производителей лекарственных средств. Планируется, что участники дискуссии обсудят новые подходы к обращению лекарственных препаратов, будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний, инновационную фармацевтику и генетику.

«Особое внимание в этом году будет уделено лекарственной безопасности на пространстве БРИКС», - отметил советник президента Антон Кобяков.

В форуме примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина, генеральный директор «АстраЗенека» Россия и Евразия Ирина Панарина, генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро и другие.

В соответствии с тем, что сегодня Россия председательствует в БРИКС, значительная часть деловой программы будет состоять из вопросов, связанных с развитием плодотворного сотрудничества между странами объединения в сфере здравоохранения.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 16:53
«Я тоже была удивлена». Москалькова — об аресте генерала Попова
РИА «Новости»
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Решение суда об аресте экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова удивило уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Ее слова привел ТАСС.

Омбудсмен пообещала внимательно рассмотреть решение инстанции на встрече с депутатами по итогам работы в 2023 году.

«Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова», - подчеркнула Москалькова.

Она также заявила, что просмотрит аргументы суда, которые подтвердили бы избрание Попову такой меры пресечения.

Несколько дней назад стало известно, что Попова оставили в СИЗО. Генерала подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.

Суд Аресты
29 мая 2024, 16:52
Южные регионы подготовились к уборке урожая
Freepik
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Южные регионы России уже готовы приступить к уборке урожая. Такое заявление сделал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на совещании во время поездки в Краснодарский край.

«Ключевой задачей является получение максимальной урожайности с каждого засеянного гектара», - передали в пресс-службе Минсельхоза России.

В этом году на юге страны расширили посевы отечественной селекции. В этих регионах выращивают зерновые и зернобобовые культуры, овощи, ягоды, сахарную свеклу, масличные культуры.

Ранее в России прошли аномальные майские заморозки, из-за которых часть культур погибла. Страна лишилась посевов на территории в 830 тысяч гектаров - это около 1% от всей засеянной площади. Минсельхоз России решил ввести федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Андрей Разин Сельское хозяйство Россия Краснодарский край

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