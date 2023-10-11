«Никому не нужны в Израиле и Европе». Возвращение миллиардеров и звезд предрекли в Госдуме

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«В Европе, Израиле они уже никому не нужны , с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», - подчеркнул парламентарий.

По оценке Хамзаева, чаще всего релоканты - обычные «скитальцы по миру в поисках лучшей жизни». А у нормальных «среднестатистических людей» они вызывают лишь презрение, пояснил он.

Высказался депутат и о возвращении Михаила Фридмана. По его словам, миллиардер, видимо, понял, что «дома всегда лучше». Также он обратил внимание, что на Украине против Фридмана завели новое дело и обвиняют в спонсировании российских военных заводов, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников СВО.

«Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс», - заключил Хамзаев.