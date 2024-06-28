28 июня 2024, 12:38

Никита Белых выйдет на новую работу 8 июля

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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на новую работу. Об этом он рассказал на заседании суда, кадры которого появились в распоряжении 360.ru.

На прошлой неделе он вышел из тюрьмы после восьмилетнего наказания за взятки. В пятницу, 28 июня, состоялось заседание по рассмотрению его жалобы на приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Он сообщил, что выходит на новую работу 8 июля. Белых не уточнил, чем именно будет заниматься.

Как сообщило РИА «Новости» , Кировский областной суд предложил перенести вынесение решения на 8 июля из-за замены заболевшего гособвинителя. Однако Белых выступил против. Он пояснил, что живет в другом городе, поэтому не сможет часто ездить из Перми в Киров.

«Если же суд примет решение переносить (заседание), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», - подчеркнул Белых.

Его заржали при получено взятки в 2016 году. В связи с утратой доверия его сняли с должности главы Кировской области. Через два года суд приговорил Белых к восьми годам тюрьмы.

Суд Работа
28 июня 2024, 10:49
Сократить срок возможности сделать аборт предложили в России
Unsplash
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Вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности следует проработать в рамках мер для увеличения рождаемости. С таким предложением к Минздраву обратился комитет Госдумы по охране здоровья, сообщило РИА «Новости».

Депутаты предложили сократить срок возможности прервать беременность по желанию женщины с 12 до девяти недель. Парламентарии также указали на необходимость подготовить поправку в законодательстве о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

В документе Минздраву рекомендовали повысить доступность медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от того, где они проживают.

Ранее министерство здравоохранения одобрило новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. Перед абортом женщинам будут проводить УЗИ, в ходе которого врачи покажут пациентке плод и дадут послушать его сердцебиение.

Дети Беременность Госдума РФ Женщины Депутаты
28 июня 2024, 10:37
ГОСТ на шаурму появится в России
Global Look Press
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Для шаурмы появится национальный стандарт. Его разработкой займутся Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров. Об этом сообщили «Известия».

Специалисты установят требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы. По информации издания, необходимость создания ГОСТа обуславливается санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.

В Роскачестве отметили, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей следует минимизировать. После введения ГОСТа производителям придется гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готового блюда.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подтвердила, что в шаурме могут содержаться кишечная палочка , листерии и золотистый стафилококк, которые вызывают отравления.

Об опасности употребления готовых блюд также предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, следует с осторожностью покупать магазинные салаты, уличную шаурму, мясные полуфабрикаты и вафельные трубочки с белково-заварным кремом.

Роскачество Россия Продукты Рестораны
28 июня 2024, 02:13
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
РИА «Новости»
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Специалисты Россельхознадзора нашли сальмонеллу в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda. Об этом сообщило ведомство в беседе с РИА «Новости».

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», - заявили в пресс-службе.

Из-за случившегося ведомство усилило лабораторный контроль за поступающими продуктами с этого предприятия. Кроме того, в прошлом году на поставки Seara Alimentos Ltda уже вводили расширенный контроль, потому что один раз обнаружили в свинине бактерии Listeria monocytogenes.

Ранее в Курске 13 человек отравились после трапезы в баре «Суши кинг». В заведении использовали несертифицированное филе цыпленка.

Еда Бразилия Продукты

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