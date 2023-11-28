28 ноября 2023, 16:46

Никакой официальной бумаги нет. Супруга экс-бойфренда Волочковой — о «смерти» мужа в СИЗО

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Экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова не привезли на очную ставку из следственного изолятора. Об этом рассказала его жена Анастасия Кондрачук адвокату семьи Александру Бенхину. Подробности беседы стали известны «360».

Кондрачук заявила, что официально информации о смерти ее супруга из СИЗО не поступало. Дозвониться до следственного изолятора женщина тоже не может - там не берут трубку.

«Тут какая ситуация? Вроде как да, и вроде как нет. Официально СИЗО не подтверждает это, никакого письменного уведомления нет. До СИЗО дозвониться я тоже не могу, они трубки не берут. Его не привезли на очную ставку, потому что им там сказали, что якобы это случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет», - рассказала супруга Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший возлюбленный Волочковой, обвиняемый в жестоком избиении жены, умер в камере «Матросской тишины». Однако адвокат Бенхин в комментарии «360» назвал эти новости фейком.

Адвокаты СИЗО Анастасия Волочкова
28 ноября 2023, 16:49
Московские водители нарушили правила перевозки детей свыше 49 тысяч раз с начала года
РИА «Новости»
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За 10 месяцев этого года в Москве зарегистрировали более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

Москвичам напомнили, что детей до 12 лет необходимо пристегивать с помощью специального детского удерживающего устройства, адаптированного под их возраст, вес и рост. Более взрослые пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.

Будучи за рулем, родителям стоит выбирать крайние полосы движения, так как скорость там обычно ниже, что, в случае аварийной ситуации сможет снизить риск травматизма.

Госавтоинспекция призвала водителей всегда помнить о безопасности детей в автомобиле и строго соблюдать установленные правила и нормы.

Ранее выяснилось, что среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе.

ПДД ГИБДД Москва 2023
28 ноября 2023, 14:59
Полиция в Татарстане нашла школьников, подражавших героям сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции в Татарстане установили личности школьников, которые назначали «стрелки» в подражание российскому сериалу «Слово пацана». Об этом РИА «Новости» заявил представитель МВД в регионе.

Правоохранители провели беседу с подростками и их родителями. После выхода сериала школьники в Сармановском районе создали Тelegram-каналы и назвали их в честь известных организованных преступных группировок. Мальчики сделали карту, на которой разделили районы на свои «сферы влияния» и начали назначать друг другу «бои» за территории. Видео драк они публиковали в Сети.

«Сотрудники полиции выявили видео в соцсетях, выехали на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили всех участников и пригласили вместе с родителями в отдел полиции», - отметил представитель МВД.

Он добавил, что никто из подражателей сериала не обращался после «стрелок» за медицинской помощью.

Ранее в Уссурийском городском округе школьники избили шестиклассника. Мальчика подкараулили после уроков, после чего начали оскорблять, завязалась драка. В ходе потасовки несколько школьников из параллельного класса стали бить ребенка головой по трубам, пока их не разняла сотрудница буфета.

Сериалы Татарстан Школьники
28 ноября 2023, 14:57
Россияне посчитали министерство счастья бесполезным
Freepik
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Больше половины россиян не одобрили предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко создать министерство счастья, которое оценивало бы эффективность государственных мер по улучшению жизни. Меньше четверти участников опроса ВЦИОМ поддержали идею.

Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Большинство из них, 56%, выступили против создания министерства счастья и 23% - за. Только среди молодежи до 25 лет сторонников идеи больше, чем противников.

Социологи обратили внимание, что люди с более высоким уровнем образования реже выступали за появление министерства счастья. Среди выпускников вузов идею поддержали 18% опрошенных, среди людей с неполным средним образованием - 36%.

Сторонники идеи чаще всего рассчитывали, что это поможет решить проблему психологического неблагополучия россиян. О том, что люди несчастны, заявили 29% опрошенных. Другие аргументировали свою позицию необходимостью повышать материальное и социальное благополучие людей, достигать гармонии в обществе. Противники идеи в 19% случаев указывали на то, что нет универсальных методов, поэтому нельзя сделать всех счастливыми. Об избытке чиновников заявили 16% опрошенных, бессмысленность инициативы - 14%.

Почти треть участников исследования, 28%, заявили, что для счастья нужно повысить пенсии и зарплаты. Доступную и качественную медицину ключом к благополучию посчитали 12% опрошенных, снижение цен - 10%, предоставление доступного качественного образования - 7%.

Аналог министерства счастья создали на Камчатке.

«Известия» сообщили, что его назвали министерством социального благополучия и семейной политики.

ВЦИОМ Опросы Чиновники
28 ноября 2023, 14:15
Онлайн-гиды проведут экскурсию на шести языках по «Макету Москвы» на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ обновили аудиогиды. Теперь они смогут провести экскурсию и рассказать о главных достопримечательностях города и памятниках архитектуры на шести языках. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Аудиогиды очень удобны для наших иностранных гостей, их можно получить при входе в павильон», - подчеркнул он.

Левкин добавил, что сейчас поток людей значительно вырос и составляет около восьми тысяч человек в неделю. Кроме этого, аудиоэкскурсии можно послушать не только в павильоне, но и в бесплатном приложении «Макет Москвы». Еще там доступно расписание сеансов светотехнического шоу и VR-аттракциона.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона. Там соорудили дополнительную четырехканальную звуковую систему и поставили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».

Экскурсии Москва 2023 ВДНХ

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