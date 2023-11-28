Кондрачук заявила, что официально информации о смерти ее супруга из СИЗО не поступало. Дозвониться до следственного изолятора женщина тоже не может - там не берут трубку.

«Тут какая ситуация? Вроде как да, и вроде как нет. Официально СИЗО не подтверждает это, никакого письменного уведомления нет. До СИЗО дозвониться я тоже не могу, они трубки не берут. Его не привезли на очную ставку, потому что им там сказали, что якобы это случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет», - рассказала супруга Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший возлюбленный Волочковой, обвиняемый в жестоком избиении жены, умер в камере «Матросской тишины». Однако адвокат Бенхин в комментарии «360» назвал эти новости фейком.