«Никаким плюсом уже не пахнет». Аномальный мороз придет в Подмосковье в Новый год

«Так что в новогоднюю ночь будет весьма серьезный мороз, и никаким плюсом уже не пахнет. Будет порядка 10-15 градусов мороза», - предупредил синоптик.

Очень холодной будет и вся следующая неделя. Отклонение от нормы составит практически 15 градусов - столбики термометров покажут около -20. Такая температура продержится практически все новогодние каникулы. Тенденция на повышение и слабый снег ожидаются лишь 7–8 января.

«Сегодня и завтра тенденция к понижению температуры во второй половине дня. Она пойдет исключительно аномальным ходом, не повышение, а именно понижение, понижение резкое, неприятное, сопровождаемое ледяным ветром. И первый холодный день ждать 1 января. Температура от 14 до 19 градусов практически повсеместно по всему Подмосковью», - подчеркнул специалист.

Погода не будет отличаться по отдельным округам, разве что на один-два градуса, добавил синоптик. Сильного ветра не ожидается, но он все равно усугубит ощущение холода, которое ждет жителей Подмосковья сегодня, завтра и все новогодние каникулы, заключил Шувалов.

В канун Нового года в Москве также ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря на смену оттепели придет резкое похолодание. Дороги покроет гололедица, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.