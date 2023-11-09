Незаконно продававших места в очереди на «Щелкунчик» в Большой театр задержали
Большой театр обратился в Тверскую межрайонную прокуратуру с требованиями пресечь незаконную продажу мест в очереди на балет «Щелкунчик». Полиция задержала группу лиц по подозрению в этом деле, передало РИА «Новости» со ссылкой на ответ гендира учреждения Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской.
«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», - написали в документе, опубликованной парламентарием в Telegram-канале.
После принятых мер штатную работу системы продажи билетов на балет возобновили.
Изначально горожане пожаловались на многочасовую очередь в театр. Они должны были отстоять сначала за специальными браслетами, а затем - за билетами. После этого в интернете появились объявления о продаже мест в очереди за 15-50 тысяч рублей.
Прокуратура провела проверку и злоумышленников задержали.