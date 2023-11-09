09 ноября 2023, 16:45

Незаконно продававших места в очереди на «Щелкунчик» в Большой театр задержали

РИА «Новости»
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Большой театр обратился в Тверскую межрайонную прокуратуру с требованиями пресечь незаконную продажу мест в очереди на балет «Щелкунчик». Полиция задержала группу лиц по подозрению в этом деле, передало РИА «Новости» со ссылкой на ответ гендира учреждения Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской.

«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», - написали в документе, опубликованной парламентарием в Telegram-канале.

После принятых мер штатную работу системы продажи билетов на балет возобновили.

Изначально горожане пожаловались на многочасовую очередь в театр. Они должны были отстоять сначала за специальными браслетами, а затем - за билетами. После этого в интернете появились объявления о продаже мест в очереди за 15-50 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку и злоумышленников задержали.

Прокуратура РФ Театры Москва 2023
09 ноября 2023, 16:42
Сыновья Кадырова получили высшие ордена парламента Чечни
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Сыновей главы Чечни Адама, Эли и Ахмата Кадыровых наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий». Об этом в Telegram-канале сообщил министр республики по внешним связям, национальной политике, информации и печати Ахмед Дудаев.

Орден является высшей формой поощрения граждан за достижения в сфере развития образования, охраны окружающей среды, здравоохранения, духовно-нравственного воспитания, искусства, культуры, науки и экономики, а также общественной или благотворительной деятельности на благо региона.

«Адам, Эли и Ахмат являются для подрастающего поколения ярким примером. Они изучают с раннего возраста каноны религии, делают успехи в общественной деятельности, спорте и учебе», - написал Дудаев.

Министр отметил, что сыновья Рамзана Кадырова, как и другие представители достойного рода, стремятся служить своей Родине в каждом действии.

«Все их знают как отважных и смелых молодых людей. От всей души поздравляю с наградами», - добавил он.

Ранее Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», он получил награду из рук главы региона Рашида Темрезова.

Чечня Рамзан Кадыров
09 ноября 2023, 14:46
Премьер-министр Эстонии обсудила с пранкерами возможную помощь Украине
Unsplash
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Эстония может помочь Украине с транзитом зерна через свои порты. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ей африканским политиком.

«Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо», - заверила Каллас.

По словам главы эстонского правительства, она уже написала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и предложила такую альтернативу. Если украинское зерно начнет проходить через порты Эстонии, это увеличит объем примерно на 25%, отметила собеседница Вована и Лексуса.

Каллас добавила, что принятие инициативы зависит от ЕС. Евросоюз должен согласиться оплатить промежуточные расходы, подытожила премьер-министр Эстонии.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время беседы она признала провал украинского контрнаступления. Мелони назвала переговоры единственным способом урегулировать ситуацию на Украине.

Эстония Украина Пранкеры Вован и Лексус
09 ноября 2023, 14:05
Военного на Сахалине отправили в колонию за отказ участвовать в СВО
РИА «Новости»
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Почти три года колонии-поселения получил житель Сахалина за отказ принимать участие в специальной военной операции на Украине. Вердикт вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
Мужчину признали виновным в неисполнении приказа. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в два года и девять месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

В ходе судебного заседания военнослужащего уличили в умышленном отказе выполнять приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях. ​Пытаясь избежать ​отправки на СВО, он сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Так как мужчина не исполнил приказ в период мобилизации, суд ​счел это обстоятельство отягчающим. Вынесенный ему приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать в установленном порядке.
Эстония Украина Пранкеры Вован и Лексус
09 ноября 2023, 12:45
Многодетные семьи в России захотели освободить от подоходного налога
РИА «Новости»
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость рассмотреть вопрос о налоговых преференциях для многодетных семей. По ее словам, речь идет в том числе и о возможности освобождения их от НДФЛ, сообщило РИА «Новости».

С таким предложением она выступила в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости.

Помимо этого, Матвиенко отметила важность формирования в России программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с планировкой, ориентированной на семьи, которые растят несколько детей.

«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети», - пояснила спикер Совфеда.

По ее словам, эта категория россиян на сегодняшний день находится на историческом максимуме. Помимо этого, Матвиенко отметила и необходимость внедрения мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

Дети Налоги Россия Валентина Матвиенко

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