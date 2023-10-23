«Неуместные эмоции». Сатановский извинился перед МИД России за оскорбления

«Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений», - написал он.

На днях Сатановский резко высказался в адрес российских дипломатов во время общения с израильским журналистом о ситуации на Ближнем Востоке. После случившегося телеведущий Владимир Соловьев извинился за слова сотрудника канала «Соловьев LIVE» и уволил его.

В Telegram-канале Министерства иностранных дел России опубликовали пост о том, что Соловьеву не за что извиняться, ведь он взял на себя вину другого человека.