Неудачная операция по удалению груди привела москвичку к инвалидности

День поминовения усопших. Как правильно провести Дмитриевскую родительскую субботу

Русская православная церковь отмечает Дмитриевскую родительскую субботу в ближайшую субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году она выпала на 28 октября. В этот день верующие поминают усопших, а в церквях проводят заупокойную литургию и общую панихиду. «360» рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

История Дмитриевской родительской субботы Каждый год Дмитриевская родительская суббота выпадает на разные числа. Ее отмечают в ближайшую субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году Дмитриевская родительская суббота проходит 28 октября.

Изначально эта суббота была посвящена поминовению воинов. По легенде, ее ввел Дмитрий Донской после битвы на Куликовом поле в 1380 году. После победы он отправился в Троице-Сергиев монастырь к своему настоятелю - великому Сергию Радонежскому, где отдал погибшим дань памяти.

Тогда было решено установить день памяти павших в великом бою в канун именин Донского, которые приходились на 8 ноября по новому стилю. Свое имя князь получил в честь великомученика Димитрия Солунского, которого в то время чрезвычайно почитали. Так эта родительская суббота получила название Дмитриевская.

Субботу выбрали неслучайно: по церковным законам не принято поминать павших в воскресенье, потому что этот день напоминает об Иисусе Христе.

Постепенно традиции этого церковного праздника изменились. В 1903 году император издал указ, в котором велел проводить в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, «за веру, царя и Отечество на поле брани живот свой положившим». Сейчас в Дмитриевскую родительскую субботу поминают не только погибших воинов, но и всех трагически скончавшихся, а также родителей.

Обряды Вечером накануне Дмитриевской родительской субботы в православных храмах служат великую панихиду. Утром в субботу там проводят заупокойную литургию, а после нее - общую панихиду.

Верующие в этот день традиционно ходят на кладбища, чтобы навестить могилы родственников. Также они ходят в церковь, чтобы помянуть усопших. Для этого люди приносят с собой поминальные постные продукты. Это печенье, конфеты, вино, фрукты, овощи, мука и другие продукты. После службы собранную еду раздают малоимущим.

Особое внимание в этот день уделяют поминальному обеду. Принято считать, что во время него за столом собираются не только живые, но и мертвые члены семьи. Поэтому по традиции во время обеда нужно поставить на стол лишние тарелки и приборы. Важно также подать любимые блюда усопших. При этом традиционной едой для этого обеда считаются кутья, блины, овсяный кисель, пироги, яичница и мясо.

Раньше люди также пекли специальные поминальные пироги, которые в конце октября относили на кладбище и оставляли на могилах. Сейчас в этот день рекомендуется провести дома генеральную уборку, а также облагородить могилы родных - убрать грязь, мусор и сорняки. Только после этого можно приступать к молитвам.

Что нельзя делать В Дмитриевскую родительскую субботу запрещено поминать самоубийц и тех, кто при жизни отрицал существование Бога. Это главный запрет церковного праздника. Также не разрешается говорить о мертвых ничего плохого.

В этот день запрещено употреблять алкоголь, кроме церковного вина. Не следует устраивать и какие-либо бурные праздники или излишне веселиться. Лучше всего поработать в тишине, чтобы не привлекать нечистую силу.

Девушкам запрещено брать угощения от тех, за кого они не собираются замуж. Кроме того, нельзя отгонять от себя белую собаку: люди верили, что встреча с ней в этот день принесет богатство.