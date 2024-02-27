27 февраля 2024, 02:02

«Нет претензий к радуге». Депутат ГД — о критериях нового закона о запрете ЛГБТ в РФ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, по каким критериям новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет применяться в России, в частности, при оценке внешнего вида людей. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru

По его словам, образ человека в целом нужно оценивать, а не только из-за одежды или наличия радужных аксессуаров. Парламентарий также напомнил, что в нормальной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* он отсутствует.

«Можно любую историю довести до абсурда. В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», - подчеркнул депутат.

По словам Хинштейна, важны детали. В качестве примера он привел молодого человека на улице, у которого макияж, накрашенные ногти и длинные обесцвеченные волосы. По мнению депутата, его внешний вид можно рассматривать как демонстрацию принадлежности к запрещенному движению. Именно за явное неуважение к обществу и последует наказание.

Ранее бывшего президента Молдавии Владимира Воронина и шесть депутатов Партии коммунистов вызвали в суд за организацию акции против марша ЛГБТ* в Кишиневе в 2022 году.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Законы Госдума РФ Депутаты ЛГБТ Россия
27 февраля 2024, 02:05
Семья в Екатеринбурге отсудила у больницы 1,8 млн рублей за ошибку
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Семья в Екатеринбурге обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице и смогла отсудить крупную сумму денег. Об этом сообщило издание Е1.

После рождения мальчика выяснилось, что его вес был ниже нормы. Ребенку назначили специальные препараты, которые вводили через катетер для новорожденных. В первый же день лечения кончик устройства отломился, остался в вене и позже попал в сердце.

Младенца увезли в Москву, где специалисты достали 10-сантиметровый инородный предмет. После лечения родители написали заявление в Следственный комитет.

Экспертиза показала, что медсестры нарушили инструкцию и неправильно вытащили катетер. Судья обязал больницу пострадавшей стороне заплатить 1,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Он умер из-за длительного ожидания родов. После жалоб роженицы, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.

Суд Больницы Семья Врачи Екатеринбург
27 февраля 2024, 01:37
Экспорт бензина запретят в России на полгода
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на шесть месяцев. Он начнет действовать с 1 марта 2024 года, сообщило агентство РБК.

Временный запрет на экспорт не коснется согласованных объемов поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, поднимут норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

По данным издания, инициатором введения запрета на экспорт бензина стал вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, в России необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелирующие ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Ранее руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов рассказал «360», что с марта 2024 года потребителей ждет повышение цен на бензин в опте.

Экспорт Бензин Россия Михаил Мишустин
26 февраля 2024, 20:44
Россиянка заплатит 45 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Штраф в размере 45 тысяч рублей выплатит жительница городского округа Люберцы за публикацию в социальных сетях комментария с дискредитацией Вооруженных сил России. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, такое решение вынес городской суд.

Комментарий с дискредитацией российских военных обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители установили личность автора крамольного сообщения - им оказалась жительница Люберец 1997 года рождения.

Полицейские доставили ее в отдел для разбирательства. После выяснения всех обстоятельств в отношении девушки составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Дело передали для рассмотрения в суд, который вынес решение о штрафе.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, стало известно, что пойманной на повторной дискредитации Вооруженных сил России студентке из Санкт-Петербурге грозит уголовное дело.

В первый раз девушка, еще учась в выпускном классе школы, маркером испортила инсталляцию «Два сердца» на Дворцовой площади города. Памятник символизировал побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. На этот раз подозреваемая вышла на пикет к памятнику Тарасу Шевченко с плакатом на украинском языке.

Штрафы МВД РФ
26 февраля 2024, 19:07
Андрей Губин рассказал о тайных корпоративах во время болезни
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией — заболеванием, вызывающим неукротимые боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды — 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.

Артист сообщил, что продолжает писать песни и чувствует себя частью музыкальной индустрии. Но он не выходит на сцену и не планирует никаких концертов, хотя не оставляет надежды на возобновление карьеры.

«Как услышите на радио 2-3 моих новых песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», - сказал артист.

По его словам, тайных выступлений на корпоративах тоже не было, хотя подобные предложения ему поступали.

«Нет, может, предложения и были, звали туда или сюда, в Казахстан вроде звали, но нет», - сообщил певец.

Состояние Губина непредсказуемо, и боль, которая постоянно возвращается, не позволяет ему планировать концерты.

Ранее телеведущей Виктории Боне предложили деньги за интим. За ночь вместе ей пообещали всего миллион рублей.

Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией - заболеванием, вызывающим неукротимые боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды - 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.

Болезни Концерты Песни Музыка

Новости по теме