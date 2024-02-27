По его словам, образ человека в целом нужно оценивать, а не только из-за одежды или наличия радужных аксессуаров. Парламентарий также напомнил, что в нормальной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* он отсутствует.

«Можно любую историю довести до абсурда. В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», - подчеркнул депутат.

По словам Хинштейна, важны детали. В качестве примера он привел молодого человека на улице, у которого макияж, накрашенные ногти и длинные обесцвеченные волосы. По мнению депутата, его внешний вид можно рассматривать как демонстрацию принадлежности к запрещенному движению. Именно за явное неуважение к обществу и последует наказание.

Ранее бывшего президента Молдавии Владимира Воронина и шесть депутатов Партии коммунистов вызвали в суд за организацию акции против марша ЛГБТ* в Кишиневе в 2022 году.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.