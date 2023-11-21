21 ноября 2023, 12:00

Нет понятия «мое дежурство». Врач — о работе военного госпиталя и эвакуации раненых

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Медики военного госпиталя, расположенного в районе участка Соледар — Артемовск, не только спасают жизни бойцам, но и приходят на помощь гражданским врачам, если тем требуется поддержка. О рабочих буднях и эвакуации раненых в беседе с «360» рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз.

Рядом с ранеными каждую минуту «Здесь из мирного населения и нет никого, мирные начинаются чуть-чуть в районе Попасной, ну и в Первомайском. Там со всеми работаем. Там есть гражданские врачи, но, когда они просят помощи, конечно, мы не отказываем», - поделился Кирилл.

Врач вспомнил о случае, когда они спасли жизнь пострадавшему мальчику. Ребенок вместе с дедом косил траву. Наткнулись на растяжку, как следствие - тяжелое ранение.

«От растяжки осколок в глаз прилетел, возили его. Слава богу, что осколок не проник в полость черепа и не повредил головной мозг», - отметил собеседник «360».

Кирилл отметил, что у медиков военного госпиталя нет отдельного здания для проживания, поэтому врачи всегда находятся рядом с ранеными.

«Иногда спишь и слышишь, как они стонут. Встанешь, ребятам скажешь: обезбол, может? То есть, с одной стороны, удобно. Я слышу, как машина подъезжает, по рации говорят: сколько ходячих, лежачих. И все. Пошел - работаешь. Нет такого, что сейчас не мое дежурство и я не буду помогать», - пояснил он.

Как эвакуируют раненых Говоря об организации транспортировки раненых, Кирилл пояснил, что у них под эти цели переоборудовали обычные машины. Речи о спецтранспорте нет. Врачи берут с собой необходимое оборудование, инструменты. Автомобили переделали так, чтобы в салоне можно было разместить несколько носилок.

«Если взять хорошую „буханку“, необязательно, чтобы она была под скорую помощь оборудована, а вот чисто, как у нас, как фургон. Если она будет по технической части удовлетворять [требованиям], можно отличный автомобиль эвакуационный сделать, ведь по таким дорогам очень тяжело ездить», - отметил собеседник «360».

В день на такой переоборудованной «буханке» можно совершать в среднем два рейса, а это уже порядка 15 раненых.

«А если три-четыре рейса, то число увеличивается. Это по легким раненым, а по тяжелым в день можно сделать два рейса в Луганск отсюда, нагрузка большая, поэтому у нас два водителя», - рассказал Кирилл.

О дальнейшей судьбе пациентов Задача медиков в госпитале - стабилизировать состояние пациентов, провести операцию. Поток большой, и многие раненые, по его словам, не помнят врачей. Отследить судьбу каждого спасенного у медиков тоже нет возможности, но в отдельных случаях они по собственной инициативе стараются мониторить ситуацию.

«Поток большой, [пациенты] даже нас не помнят. Есть случаи незаурядные, тяжелые, когда мы возвращаемся в Луганскую республиканскую больницу и интересуемся их здоровьем, мониторим по свой инициативе, какова судьба в дальнейшем», - уточнил врач.

Применение фосгена ВСУ Отдельно он отметил преступные методы, которые используют ВСУ, в частности применение запрещенного оружия. Комментируя одно из видео, которое зафиксировало сброс боеприпаса и последовавший химический процесс с выделением пены, Кирилл не исключил, что это мог быть газ фосген.

«Это мог быть фосген, он вообще слезоточивый газ, что угодно. Но фосген применяли они точно. Антидота если нет, помощь вовремя не оказана, то все - большие потери», - заключил медик.

Врачи Артемовск
21 ноября 2023, 10:44
Кошку спасли после падения из окна многоэтажки в Москве
Соцсети
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Кошка выпала с седьмого этажа в Москве, но осталась жива. Однако испуганное животное спряталось и не могло вылезти. Об этом сообщил Telegram-канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Поздно вечером 17 ноября жители района Соколиная Гора на востоке столицы вызвали спасателей. Упавшая с балкона кошка застряла в простенке и не могла выбраться без помощи. Ее хозяйка случайно обнаружила животное в зазоре между подвалом и железным листом.

Сотрудники «СпасРезерва» приехали через 15 минут и достали кошку, демонтировав металлический лист. А напоследок рассказали об антикошках - специальных сетках, которые защищают домашних животных от падений с высоты. Хозяйка осталась довольна и поблагодарила спасателей за проделанную работу.

Ранее домашний кот помог смягчить наказание хулигану в Кемерове. Мужчина попал на скамью подсудимых из-за хранения оружия. В преступлении фигурант сознался сам и активно помогал следствию. Суд признал его виновным, но учел ряд смягчающих обстоятельств, среди которых и оказался кот.

Спасатели Коты Животные Москва 2023
21 ноября 2023, 09:56
Центры «Мои документы» подготовили праздничную программу ко Дню матери
Сайт мэра и правительства Москвы
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В центрах госуслуг проведут праздничную програму, посвященную Дню матери. В последние выходные ноября посетителей «Мои документы» ждут акции и мастер-классы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 22 по 26 ноября во всех центрах проведут конкурс «Открытка для мамы». Лучшие работы возьмут за основу для дизайна открыток ко Дню матери в 2024 году.

С 24 по 26 ноября в каждом офисе «Мои документы» пройдет акция «Поздравь маму», которую создали вместе с «Почтой России». Гости мероприятия получат праздничную открытку и заполнят ее. Дальше сотрудники бесплатно отправят поздравление в любой город России.

На протяжение трех дней юные москвичи смогут почувствовать в тренинге по изготовлению поделки в виде праздничной чашки для мамы.

А 25 ноября с 14:00 до 15:30 во флагманском центре на юго-западе Москвы можно будет подготовить необычных подарок для самого близкого человека - картину на холсте акриловыми красками под руководством опытного художника. Такой же мастер-класс пройдет на следующий день с 14:00 до 15:30.

Мастер-класс по изготовлению косметики запланировали на 25 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе СЗАО. Посетители центра создадут помаду вместе с мамой или сделают ей подарок своими руками.

На следующий день с 15:00 до 16:30 во флагманском центре на севере Москвы обучат плести косички. Участникам расскажут, как делать всем известную прическу - косу.

В конце праздничной программы организуют мастер-класс по изготовлению украшений в технике макраме. Он пройдет 26 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе «Мои документы» в ЗАО.

На все встречи необходима предварительная запись.

Ранее стало известно, что Дворец бракосочетания на ВДНХ открыли после ремонта.

Праздники Москва 2023
21 ноября 2023, 09:53
Москвичам рассказали о погоде во вторник
РИА «Новости»
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Сегодня, 21 ноября, на погоду в Москве продолжит оказывать влияние периферия циклона, который ушел на юго-восток Европейской России. В городе будет облачно, местами возможен снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег», - рассказал метеоролог.

Температура воздуха опустится до -5… -7 градусов, а в Подмосковье - до -4… -9 градусов. Ветер подует с севера со скоростью три–восемь метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно расти и составит 747 миллиметров ртутного столба - в районе нормы.

Кроме того, в среду, 22 ноября, не будет существенных осадков, а температура воздуха составит -5… -7 градусов.

Атмосферное давление в Москве достигнет рекордно низкой отметки в пятницу.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
21 ноября 2023, 08:47
Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве
Соцсети
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За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них — футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Помимо сооружений для массовых посещений оборудовали тысячи спортивных зон рядом с жилыми домами. Градоначальник отметил, что развитая спортивная инфраструктура укрепляет в сознании людей здоровый образ жизни как норму.

«И уже не удивляет, что сегодня более половины москвичей - 52% - систематически занимаются физкультурой и спортом. А ведь еще не так давно, в 2010 году таких было лишь 18%», - подчеркнул Собянин.

Однако в столице есть районы, в которых спортивных объектов пока недостаточно. Для решения проблемы мэрия планирует реализовать программу строительства некапитальных объектов спортивного назначения за счет инвесторов.

Это будут полноценные и удобные сооружения, но по сравнению с «капиталкой» их удается быстрее возводить. Также легче находить территории под строительство.

Благодаря такому подходу город получит новые спортивные площадки, сэкономит бюджетные средства и выделит дополнительные рабочие места. Горожане будут довольствоваться новыми современными аренами для активного досуга.

Для размещения некапитальных объектов в столице выбрали 125 земельных участков, которые постепенно разыгрывают на аукционах. Как в итоге построить объект, победитель решает самостоятельно.

До конца текущего года в городе планируют открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. А в 2024–2025 годах начнут работать около 59 таких сооружений.

Ранее амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы.

За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них - футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023

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