Несовершеннолетним захотели запретить посещать точки торговли алкоголем

Парламентарий отметил, что в последние годы региональные и федеральные власти предпринимают серьезные усилия по снижению уровня потребления спиртных напитков и табакокурения в стране.

«В отношении алкогольных товаров эти ограничения порой нарушают. Это связано с тем, что представленная на полках магазинов алкогольная продукция визуально доступна каждому посетителю крупного продуктового маркета или алкогольного магазина», - написал депутат в письме.

В связи с этим Хамзаев предложил рассмотреть введение запрета на посещение несовершеннолетними гражданами алкогольных магазинов, а также создать закрытые алкогольные секции в общих продуктовых магазинах.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива.