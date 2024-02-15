15 февраля 2024, 08:48

Несовершеннолетним захотели запретить посещать точки торговли алкоголем

РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложить запретить лицам моложе 18 лет посещать алкогольные секции магазинов и специализированные алкомаркеты. Письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщил RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы региональные и федеральные власти предпринимают серьезные усилия по снижению уровня потребления спиртных напитков и табакокурения в стране.

«В отношении алкогольных товаров эти ограничения порой нарушают. Это связано с тем, что представленная на полках магазинов алкогольная продукция визуально доступна каждому посетителю крупного продуктового маркета или алкогольного магазина», - написал депутат в письме.

В связи с этим Хамзаев предложил рассмотреть введение запрета на посещение несовершеннолетними гражданами алкогольных магазинов, а также создать закрытые алкогольные секции в общих продуктовых магазинах.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива.

Алкоголь Депутаты Магазины
15 февраля 2024, 09:55
Пробки в Москве достигли отметки в 8 баллов в четверг
РИА «Новости»
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Пробки в Москве достигли восьми баллов в четверг, 15 февраля, из-за снегопада. Информация появилась на платформе сервиса «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, большие трудности с проездом наблюдаются в центре мегаполиса. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юго-западе, юге.

Сильные заторы видны на Москворецкой, Котельнической набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце - от Петровского до Страстного бульвара, на улице Тверская.

Проблемы движения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в сторону обоих направлений. Хуже всего на севере, северо-западе, западе, юго-западе. Отдельные трудности есть на западе, северо-западе, юго-востоке МКАД.

На Москву обрушился сильный снегопад и метели в ночь на четверг. Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков.

Пробки Водители Снегопад Москва
15 февраля 2024, 09:27
Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг
РИА «Новости»
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В четверг, 15 февраля, на Москву обрушился очередной снегопад среди ночи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта, в результате чего пришли сильные снегопады и метели. Снег пошел в период между часом и двумя ночи.

Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков, а на других метеостанциях выпало от одного до трех миллиметров снежного покрова, а в Новой Москве - четыре миллиметра.

«При этом основная масса снегопадов еще только подбирается к Москве», - предупредил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, что высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
15 февраля 2024, 08:46
«Думаю, Карлсон — опасный человек». Путин — об интервью с американским журналистом
РИА «Новости»
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Президент РФ Владимир Путин назвал Такера Карлсона опасным человеком. Своим впечатлением об американском журналисте глава государства поделился в беседе с Павлом Зарубиным. Отрывок опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Я думаю, что ваш Карлсон - когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха - опасный человек», - сказал Путин.

Президент уточнил, что сделал такой вывод, потому что ожидал, что на интервью Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать так называемые «острые вопросы». При этом, по словам главы государства, он не просто был готов к подобному сценарию, а даже хотел, чтобы Карлсон задавал такие вопросы.

«Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе», - пояснил он.

Однако, продолжил Путин, Карлсон избрал другую тактику. По словам президента, хотя тот несколько раз пытался его прерывать, но оказался все-таки на удивление терпеливым для западного журналиста.

«Выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», - заключил президент.

Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 02:46
Названы даты сильных магнитных бурь в конце февраля
Freepik
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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали даты сильных магнитных бурь до конца февраля. Об этом сообщило издание «Царьград».

Ученые предупредили, что самые сильные геомагнитные возмущения прогнозируются в конце месяца - с 25 по 27 февраля. Ожидается солнечный шторм силой в пять баллов.

До этого времени магнитосфера будет относительно спокойной. При этом ученые отметили, что более точные прогнозы можно дать только за несколько дней.

Метеозависимым людям следует к ним подготовиться, позаботиться о своем здоровье. Это не только соблюдение режима сна и питания, но также использование методов релаксации, прием легких седативных препаратов, прогулки на свежем возрасте и умеренные физические нагрузки.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупреждал, что во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря и появится шанс увидеть северное сияние. По его словам, мощность бури будет на уровне G2 по пятибалльной шкале.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце

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