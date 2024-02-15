Несовершеннолетним захотели запретить посещать точки торговли алкоголем
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложить запретить лицам моложе 18 лет посещать алкогольные секции магазинов и специализированные алкомаркеты. Письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщил RT.
Парламентарий отметил, что в последние годы региональные и федеральные власти предпринимают серьезные усилия по снижению уровня потребления спиртных напитков и табакокурения в стране.
«В отношении алкогольных товаров эти ограничения порой нарушают. Это связано с тем, что представленная на полках магазинов алкогольная продукция визуально доступна каждому посетителю крупного продуктового маркета или алкогольного магазина», - написал депутат в письме.
В связи с этим Хамзаев предложил рассмотреть введение запрета на посещение несовершеннолетними гражданами алкогольных магазинов, а также создать закрытые алкогольные секции в общих продуктовых магазинах.
Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива.