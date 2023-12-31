31 декабря 2023, 14:07

«Несколько важных нюансов». Врач объяснил, как перепады температуры влияют на здоровье

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Резкое похолодание ожидается в столичном регионе. Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил «360», как смена погоды влияет на здоровье, и для кого это наиболее опасно.

Других выраженных влияний смены погоды на здоровье человека выявить не удалось. Существует так называемая барометрическая головная боль, она присуща людям с очень характерной патологией. Но в таком случае мигрень провоцируют сразу несколько отягощающих факторов.

«И плюс, это люди все-таки генетически предрасположенные. У них уже имеется мигрень, и в качестве триггера может выступать в том числе некий погодный фактор. Например, резкие перепады давления. Для абсолютного подавляющего большинства остальных людей, если особенно они не читают прогнозы, чаще всего все обходится незамеченным и без каких-либо больших проблем», - добавил врач.

Нужно обращаться к врачам Еще один важный нюанс - зачастую люди списывают на погоду плохое самочувствие и не обращаются к специалистам. Но такие симптомы, как головная боль или высокое давление, ни в коем случае нельзя игнорировать.

«Нужно искать настоящую причину, а не погоду, то есть либо проходить обследование, либо обращаться к доктору, чтобы вовремя назначать медикаментозную коррекцию, потому что с огромным количеством патологий на сегодня мы можем справляться на самом деле при помощи модификации образа жизни, при помощи раннего приема некоторых медикаментов», - заключил Водовозов.

Уже сегодня в Подмосковье начнется похолодание. Морозы продержатся все новогодние каникулы, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха составит около 20 градусов ниже ноля.

На кого влияет смена погоды «Здесь есть несколько важных нюансов. Дело в том, что да, действительно, на погоду мы реагируем, но не совсем так, как принято считать», - отметил специалист.

Больше всего люди чувствительны к изменению количества кислорода и воды в воздухе. Когда влаги становится больше или меньше, это могут почувствовать люди с уже имеющимися фоновыми патологиями. То же самое касается кислорода.

«Если, например, у человека ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, либо какая-то еще другая сердечно-сосудистая патология, то он будет чувствовать даже небольшие изменения по содержанию кислорода в воздухе», - объяснил врач.

Количество кислорода в воздухе уменьшается при резком потеплении, поэтому такое явление люди переносят хуже, чем похолодание. С другой стороны, во время снижения температуры уменьшается количество водяного пара в воздухе.

Болезни Врачи Прогноз погоды Погода
31 декабря 2023, 12:52
Советская актриса Малышева стала жертвой мошенников
Freepik
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Советская актриса Ирина Малышева попалась на удочку мошенников, желая приобрести препараты для четырех собак. Она потеряла более 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 62-летняя Малышева планировала выгодно купить лекарство для животных. В Telegram она увидела специальный чат-бот, в котором нужный ей товар предлагали за 21 тысячу рублей. Актриса перечислила деньги и стала ждать оформленный заказ.

Однако в указанный срок доставки не было. Спустя какое-то время артистка осознала, что ее обманули мошенники и сообщила о случившемся в полицию.

Малышева родом из Москвы. В 1982 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До 2000 года служила в Московском драмтеатре имени Пушкина и Театре Луны. Актриса прославилась после фильмов «Сто дней после детства», «Портрет с дождем», телефильме «Мертвые души» и других.

На днях в Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. В итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь.

Мошенничество Актеры Москва 2023
31 декабря 2023, 12:34
«Никаким плюсом уже не пахнет». Аномальный мороз придет в Подмосковье в Новый год
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Уже сегодня в Московской области начнется похолодание. Ветер в северной части региона сменился на северо-восточный, из-за чего температура начала снижаться, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Так что в новогоднюю ночь будет весьма серьезный мороз, и никаким плюсом уже не пахнет. Будет порядка 10-15 градусов мороза», - предупредил синоптик.

Очень холодной будет и вся следующая неделя. Отклонение от нормы составит практически 15 градусов - столбики термометров покажут около -20. Такая температура продержится практически все новогодние каникулы. Тенденция на повышение и слабый снег ожидаются лишь 7–8 января.

«Сегодня и завтра тенденция к понижению температуры во второй половине дня. Она пойдет исключительно аномальным ходом, не повышение, а именно понижение, понижение резкое, неприятное, сопровождаемое ледяным ветром. И первый холодный день ждать 1 января. Температура от 14 до 19 градусов практически повсеместно по всему Подмосковью», - подчеркнул специалист.

Погода не будет отличаться по отдельным округам, разве что на один-два градуса, добавил синоптик. Сильного ветра не ожидается, но он все равно усугубит ощущение холода, которое ждет жителей Подмосковья сегодня, завтра и все новогодние каникулы, заключил Шувалов.

В канун Нового года в Москве также ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря на смену оттепели придет резкое похолодание. Дороги покроет гололедица, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Прогноз погоды Погода Новый год
31 декабря 2023, 05:35
Брат якутского скульптора слепил дракона из навоза, продолжив семейную традицию
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Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года — дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года - дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

В прошлом году Михаил Боппосов рассказал агентству, что на протяжении 12 лет делал из коровьего навоза все символы года. Например, в честь наступления 2023 года он вместе с братьями Иваном и Иннокентием изготовил двухметрового кролика. По задумке животное играло на барабане.

Мастер уже второй год страдает от онкологического заболевания, поэтому не может держать коров. Также из-за болезни ваятель отказался от изготовления последнего животного, символа 2024 года - дракона.

«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком», - рассказал Михаил Боппосов.

По словам мастера, сейчас он чувствует себя лучше. Он счастлив, что брат продолжил его традицию и не оставил приходящий год без дракона из навоза.

Ранее новое место нашли для знаменитой нововоронежской Аленки, которую местные жители прозвали «жуткой». Монумент поставили у сити-парка «Град».

Животные Новый год
31 декабря 2023, 03:49
Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой утратой
Global Look Press
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Смерть колумниста Максима Соколова — это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

Смерть колумниста Максима Соколова - это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

«Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата», - сказал Киселев.

Гендиректор отметил, что коллективу будет не хватать усопшего. Соколов был человеком «высочайшей культуры» и исключительного литературного дара, обладал изысканным чувством юмора и искренне любил Россию, добавил Киселев.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов скончался на 65-м году жизни у себя на даче в Тверской области. Об этом его коллегам сообщила супруга Светлана.

Журналистика Россия

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