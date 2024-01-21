Несколько рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково

Статус «задержан» в настоящее время у четырех самолетов: в Архангельск, Самару, Анталью и Екатеринбург.

«Фонтанка» уточнила, что самолет рейса SU52 из Москвы также испытал сложности при приземлении в Санкт-Петербурге ночью. Прибытие ожидали в 2:30, однако он длительное время кружил над Ладожским озером. Также с задержкой приземлился борт Air Algerie, его заметили в районе Псковского озера.

В субботу, 20 января, при посадке в Санкт-Петербурге в самолет авиаперевозчика «Ямал» врезалась птица , это случилось на высоте 500 метров. В результате ЧП воздушное судно не пострадало.

Также ранее из-за птицы задержали вылет самолета в Сочи из Москвы. Проводники обнаружили ее в салоне, не смогли поймать, после чего пришлось вызывать орнитологов.