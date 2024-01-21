21 января 2024, 08:30

Несколько рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково

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Несколько рейсов задержали утром 21 января в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Статус «задержан» в настоящее время у четырех самолетов: в Архангельск, Самару, Анталью и Екатеринбург.

«Фонтанка» уточнила, что самолет рейса SU52 из Москвы также испытал сложности при приземлении в Санкт-Петербурге ночью. Прибытие ожидали в 2:30, однако он длительное время кружил над Ладожским озером. Также с задержкой приземлился борт Air Algerie, его заметили в районе Псковского озера.

В субботу, 20 января, при посадке в Санкт-Петербурге в самолет авиаперевозчика «Ямал» врезалась птица , это случилось на высоте 500 метров. В результате ЧП воздушное судно не пострадало.

Также ранее из-за птицы задержали вылет самолета в Сочи из Москвы. Проводники обнаружили ее в салоне, не смогли поймать, после чего пришлось вызывать орнитологов.

Санкт-Петербург Самолеты
21 января 2024, 05:32
Российская школьница перевела аферистам 202 тысячи рублей с карты отца
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Десятилетняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, когда по незнанию отдала им 202 тысячи рублей за бесплатные бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщил Telegram-канал"Mash на Мойке».

Десятилетняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, когда по незнанию отдала им 202 тысячи рублей за бесплатные бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщил Telegram-канал \"Mash на Мойке».

Школьница играла в «Роблокс» ночью, поэтому отец узнал о списании денежных средств только утром.

«Девочка объяснила: неизвестный пообещал накинуть ей бесплатной игровой валюты. Нужно было лишь продиктовать номер (назвала папин), а затем и цифры из сообщения», - уточнил канал.

Мужчина обратился в полицию, там возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее московская пенсионерка стала жертвой аферистов , которые обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки. Они убедили женщину, что ее квартирой решили завладеть черные риелторы, поэтому недвижимость нужно срочно продать, а средства - перевести на безопасные счета.

Санкт-Петербург Дети Мошенничество Деньги
21 января 2024, 03:38
Названы «кричащие» о сильной боли сигналы у собак
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Владельцы собак должны обращать внимание на изменения в поведении и привычках своих питомцев, чтобы оказать им своевременную помощь. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что важно наблюдать за поведением собаки. Если вдруг она стала проявлять излишнюю активность, резко реагирует на звуки, животных или прикосновения хозяина, то это повод для обращения к ветеринару.

То же самое касается ситуаций, когда собака становится вялой, дольше спит или уходит от любого контакта в тихое место. Также не нормальным считается желание питомца пробовать несъедобные предметы, например, грызть палки на улице или есть разные растения, отметил Голубев.

На проблемы со здоровьем могут указать неестественные позы пса. Кроме того, должна насторожить его внезапная агрессия. Если собака долгое время испытывает хроническую боль, то она может резко себя вести по отношению к хозяину.

Ветеринарный врач высшей Михаил Шеляков порекомендовал не давать собакам жареные и жирные блюда , чтобы предотвратить развитие панкреатита или ожирение.

Собаки Животные
21 января 2024, 03:31
Самозанятым пенсионерам захотели выплачивать пособия
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Самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, исключат из списка работающих граждан. Такие поправки подготовило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщили «Известия».

Если поправки примут, эта категория пенсионеров сможет рассчитывать на индексацию пенсии и пособия: например, по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

По существующему законодательству, самозанятые могут не уплачивать страховые взносы. Если они это делают добровольно, чтобы сформировать пенсионные отложения, то закон их приравнивает к работающим.

По этой причине самозанятые пенсионеры сейчас вынуждены выбирать между ежегодной индексацией пенсии и добровольными страховыми взносами ради будущего повышения выплат. Поправки Минтруда предлагают устранить это противоречие.

С 1 января 2024 году повысило на 7,5% размер страховой пенсии по инвалидности и по старости. Индексация не коснулась работающих пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры Законы Выплаты в России Россия Самозанятые
21 января 2024, 02:47
Более 220 тысяч человек потребовали уволить проводницу, выбросившую кота Твикса
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Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Обращение разместили на сайте Change.org.

Автор петиции отметила, что видеокамеры зафиксировали, как проводница выкинула кота из поезда на стоянке в Кирове. На улице был сильный мороз. При этом на кота была оформлена багажная квитанция, он находился в вагоне, где разрешено провозить животных.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», - сказано в обращении.

Ранее в РЖД сообщили о проведении служебного расследования из-за случившегося, а также принесли извинения пассажиру.

В Кирове кота Твикса искали пять тысяч человек , причем ночью и днем 20 января. Транспортная полиция также провела проверку.

Выброшенного проводницей кота нашли уже мертвым. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, он прошел восемь километров в поисках укрытия и еды. Она заявила, что проводницу нужно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, а также предложила установить коту Твиксу памятник в Кирове.

РЖД Петиции Коты Россия Животные

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