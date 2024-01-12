Неравенство между бедными и богатыми сократилось в России

В 2022 году 10% самых обеспеченных россиян в месяц имели доход в среднем 101,2 тысячи рублей, 10% самых необеспеченных - 11,1 тысячи. Учитывался среднемесячный доход в расчете на одного члена домохозяйства.

Основной источник доходов для обеих 10-процентных групп - поступления от трудовой деятельности: зарплата, доход от самозанятости. При этом у беднейших домохозяйств они составили 56,9% всех доходов, у богатейших достигли 91%. По статистике богатейшие домохозяйства зарабатывают от предпринимательства в 10 раз больше, чем беднейшие.

РБК напомнил, что понятия «богатейший» и «беднейший» применительно к домохозяйствам весьма условно: они могут, к примеру, иметь значительные активы и сбережения, но не получать доход.