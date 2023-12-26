Нераспроданные китайские самосвалы и грузовики скопились на российских складах

Запасы китайских грузовиков будут распродавать до весны. По информации «ВТБ Лизинг», бестселлером среди китайских марок самосвалов стал производитель Shacman. Во втором полугодии бренд из Китая продавал по 2,1 тысячи тяжелой техники в месяц, но к концу 2023 года продажи снизились до 1,7 тысячи автомобилей.

В ноябре первую строчку среди производителей грузовиков занял КамАЗ. В отечественной компании планируют не останавливаться на достигнутом результате и увеличить продажи грузовиков последнего поколения К5 в несколько раз.

«Уже в октябре ввоз техники из Китая отчасти оживился, а российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка», - указал гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

Ранее СМИ сообщили о рекордном выпуске китайских автомобилей. КНР в январе–октябре 2023 года произвела около 20,7 миллиона легковых автомобилей, обогнав по этому показателю страны Евросоюза и Великобританию.