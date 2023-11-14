Неработающим пенсионерам увеличат выплаты в 2024 году

Согласно новому закону, средний размер страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости - до 23 449 рублей.

Выплаты повысят более 32 миллионам неработающих пенсионеров, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133 рублей пяти копеек. Индексация страховых пенсий начнется с 1 января следующего года.

Правительство внесло документ в Госдуму в сентябре. Вместе с ним на рассмотрение отправили также проект федерального бюджета России на три года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметил, что бюджетные расходы на повышение пенсий в следующем году составят примерно 234 миллиарда рублей. Средства на это уже заложили в бюджет на 2024–2026 годы. Ранее в ГД предложили повысить выплаты для россиян старше 70 лет, у которых на иждивении было три и более ребенка.