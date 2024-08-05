05 августа 2024, 02:00

«Неприлично дорогой». Туристка из РФ оценила отдых в Абхазии

РИА «Новости»
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Жительница Нижнего Новгорода Дарья Бурмистрова поделилась впечатлениями об отпуске в Абхазии, рассказав, с каким сервисом ей пришлось столкнуться и почему она больше никогда туда не вернется. Об этом она написала в своей колонке на портале NN.ru.

По словам журналистки, эта страна когда-то удивила ее своей «сумасшедшей природой», поэтому было решено провести отпуск именно там. В поездку она отправилась с друзьями.

Первый неприятный момент возник по прибытии в отель, где они заранее забронировали номера и даже внесли предоплату.

Сначала цена за проживание показалась высокой - на двоих четыре ночи и пять дней обошлись в 30 тысяч рублей, но позже выяснилось, что стоимость не соответствовала качеству. Возникли проблемы с водоснабжением, вентиляцией и прочие неудобства.

В море туристы не купались, заметив сброс жижы, пахнущей фекалиями, по шлангу из пляжных кафе. Поездка в горы тоже разочаровала, так как отсутствовали карты местности и указатели пути. Возникли проблемы с ЖКТ, причем неизвестно, из-за чего именно: из-за местной еды, воды или климата.

«Возникает ощущение, что сколько бы денег ты ни оставил в этой стране, комфортные условия получить здесь невозможно», - резюмировала она.

Ранее российский турист пожаловался на некачественный сервис в Абхазии, отметив, что там можно оставить не только деньги , но и здоровье.

Отдых Туризм Отпуск Абхазия Россия
05 августа 2024, 02:40
Стали известны регионы с самыми высокими и самыми низкими ценами на бензин
Freepik
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Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах оказался довольно велик. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты в начале лета могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а меньше всего — в Ингушетии, сказано в исследовании РИА «Новости».

В июне 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 находились в диапазоне от 48,06 рубля за литр до 65,77 рубля при среднероссийском уровне 51,69 рубля за литр. При этом доступность топлива следовало оценить еще и в зависимости от уровня зарплат в отдельно взятом регионе России.

В число лидеров по доступности бензина попали ЯНАО, Чукотский и Ненецкий автономные округа, где можно было приобрести более 2000 литров бензина в месяц. В ХМАО, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской области, а также Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатском крае - более полутора тысяч литров в месяц.

Дороже всего топливо оказалось в дальневосточных регионах страны.

По мнению экспертов агентства, в 2024 году получится сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции благодаря запрету на экспорт и сохранению демпфирующего механизма.

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах оказался довольно велик. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты в начале лета могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а меньше всего - в Ингушетии, сказано в исследовании РИА «Новости».

Исследования Ингушетия Бензин Рейтинги Россия
05 августа 2024, 00:16
Поклонская назвала ханжеством слова протоиерея о женщинах во власти
РИА «Новости»
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Советник генпрокурора России Наталья Поклонская жестко отреагировала на заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками, начали требовать равноправия и зачем-то лезть во власть. В своем Telegram-канале она назвала его слова ханжеством.

«Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не „бумажки перекладывать“, теряя счастье семейного бытия», - написала она.

Поклонская отметила, что эмоциональная проповедь Ткачева на тему женщин во власти, с одной стороны, смешна, а с другой - ярко демонстрирует «страх и ущербность перед женским».

По ее словам, подобное ханжество оскорбительно для всех женщин, которые имеют равные права с мужчинами в России, но не теряют при этом своей женственности и нежности.

При этом Поклонская призвала мужчин оставаться благородными и достойными защитниками. Не нужно доводить женщин до такого состояния, чтобы они убивались на мужских работах, в частности, укладывая асфальт на дорогах, пока мужчины будут делить власть и проповедовать средневековые ценности.

Ранее Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России, которую, по ее мнению, нужно решать принятием новых законов.

Священники Женщины Наталья Поклонская
04 августа 2024, 20:33
Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никаких жалоб на здоровье у него нет, но он столкнулся с небольшим снижением уровня витамина D в организме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на просьбу прокомментировать слухи о его болезнях.

Руководитель российского региона заявил, что на информационный шум о своем состоянии не обращает никакого внимания. Он добавил, что подобные информационные вбросы предназначены для распространения паники в республике.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», - признался Кадыров.

Глава Чечни добавил, что перешел на правильное питание и регулярные занятия физкультурой. При этом большую часть дел республики он передал правительству.

Слухи о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова появились осенью прошлого года, когда главу Чечни увидели около Центральной кремлевской больницы. Политик тогда подтвердил, что приезжал в лечебное учреждение, но не для лечения, а чтобы навестить больного дядю Магомеда , который уже шел на поправку.

Чечня Болезни Рамзан Кадыров Россия
04 августа 2024, 18:57
Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова срочно выставили на продажу
РИА «Новости»
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Именной Mercedes-Benz AMG GT бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова выставили на продажу за 16 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2022 году боец продал элитный автомобиль своему поклоннику. После сделки новый владелец не стал переоформлять его на себя, чтобы в паспорте транспортного средства (ПТС) значилось имя Нурмагомедова. Все это время Mercedes стоял в паркинге.

В первых числах июля судебные приставы возбудили исполнительное производство на Нурмагомедова и начали разыскивать его имущество. Из-за опасений, что Mercedes-AMG могут изъять, хозяин решился его на продать.

Первоначально авто оценили в 20 миллионов рублей, но затем цену снизили до 16 миллионов. Также указан вариант обмена автомобиля на квартиру, добавил источник канала.

Федеральная налоговая служба ранее арестовала счета бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 297 миллионов рублей.

Хабиб Нурмагомедов UFC Mercedes

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