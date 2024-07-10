10 июля 2024, 17:05

Неправдивые сказки. В России призвали запретить турецкие сериалы

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Свое мнение о них он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надо запретить турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы - это белиберда полнейшая. Это вранье от начала до конца», - пожаловался Милонов.

По его словам, в турецких сериалах нет ни одного хорошего актера. Депутат добавил, что в этих лентах также создается ложный образ мужчины и нереалистичная картина идеальной семьи и отношений.

«Люди смотрят и думают, что так и есть. Им нравится сказка, которая неправдивая», - добавил он.

Ранее Союз кинематографистов России заявил, что Министерство просвещения предложило переснять 30 советских фильмов и создать 15 картин по произведениям отечественной литературы. Новые ленты должны способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма среди детей и подростков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Свое мнение о них он высказал в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Сериалы Госдума РФ Семья Кино Отношения Депутаты Фильмы Россия Виталий Милонов
10 июля 2024, 16:27
Сексолог дал совет женщинам, чей муж смотрит порно
Unsplash
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Любовь к порно у женатого мужчины может быть следствием чрезмерной заботы и любви его жены. Сексолог Дмитрий Гарин посоветовал женщинам перестать быть мамами для своего суженого.

Эксперт рассказал «Пятому телеканалу» , что проблему «порнозависимости» у несвободного мужчины нужно искать в женском поведении. Если жена проявляют в чрезмерную заботу, то у мужчины в голове включается установка «не желать свою маму», человека, который родил, выкармливал и опекал его до совершеннолетия.

«Пытаясь угодить обожаемому мужу, - поднося тарелочку с супом, вытирая ботинки, - партнерша невольно выпадает из категории „любовниц“ в „мамы“, чем вызывает отвращение в сексуальном плане », - объяснил он.

Сексолог посоветовал не следить за мужем, иначе это приведет к разрыву отношений. У каждого человека должно быть личное пространство.

Гарин также рекомендовал женщинам уделять больше внимания себе и своему здоровью. Тогда муж, по словам сексолога, забудет про порно и обратит внимание на жену.

«У мужчин есть ген новизны. Ему постоянно нужны новые картинки. Позвольте ему заниматься самоудовлетворением. Пусть он лучше в такой форме выражает свое желание, чем будет бегать куда-то на сторону», - добавил эксперт.

Но если мужчина согласен бороться с порнозависимостью, к этому нужно подойти осознанно. Для начала можно отказаться от просмотра видео для взрослых на несколько дней. Вынужденная «голодовка» пробудит в мужчине механизмы поиска женщины для удовлетворения потребностей.

Врачи Отношения Женщины Мужчины
10 июля 2024, 15:23
Лазареву заочно арестовали в Москве
Global Look Press
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В Замоскворецком суде Москвы удовлетворили ходатайство следствия и заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву* на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что Лазареву* обвинили в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.

Телеведущая сбежала за границу от следствия, поэтому ее объявили в розыск.

Срок заключения для Лазоревой* начнет действовать с момента ее экстрадиции в Россию или задержания в стране.

Уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей возбудили в мае. Эксперты установили в ее высказываниях об атаках БПЛА на российские регионы есть «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Терроризм Аресты Иноагенты Татьяна Лазарева
10 июля 2024, 14:09
Катастрофы не будет. Россиянам рассказали о влиянии засухи на цены на продукты
РИА «Новости»
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Неблагоприятные погодные условия замедлили посевную кампанию в России, но катастрофы из-за нехватки урожая не случится. Об этом 360.ru рассказал депутат, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

«Опасений серьезных за будущий урожай нет. Пока Минсельхоз дает прогноз в районе 132 миллионов тонн зерна на этот год», - отметил он.

Парламентарий сообщил, что в этом году урожая будет меньше, чем в течение последних двух лет, но он все равно позволит обеспечить как внутренние потребности страны, так и ее экспортные обязательства.

«Катастрофы никакой не произойдет», - подчеркнул депутат.

По его словам, для внутреннего потребления России необходимо получить порядка 80 миллионов тонн зерна. Он добавил, что у государства останутся и излишки, которые можно будет продать в другие страны.

«В прошлый год от экспорта зерновых мы получили 45 миллиардов долларов», - напомнил парламентарий.

Сулейманов высказался и о ценах на продукты. Он объяснил, что дать точный прогноз сложно, так как на стоимость влияет много факторов. В качестве примера он привел цены на топливо, которое необходимо для посевной кампании и сбора урожая, а также вопрос льготного кредитования.

«Но на самом деле динамику инфляционную, цены определяет не производитель. Производитель получает от 10 до 20, условно говоря, процентов», - обратил внимание депутат.

Он сообщил, что самую большую маржу получают торговые сети, продающие продукцию. Парламентарий добавил, что комитет Госдумы по аграрным вопросам разработал закон, который поможет урегулировать этот вопрос. Сулейманов отметил - авторы инициативы хотят, чтобы торговая наценка за основные продукты составляла не более 10%.

«Потому что это позволит цены сдерживать. Но мы пока (я тоже автор этого закона) не можем его никак пробить», - заключил он.

Ранее в нескольких регионах России власти вводили режим ЧС из-за засухи. До этого часть посевов в стране погибла из-за заморозков , сообщил Минсельхоз.

Законы Экспорт Сельское хозяйство Депутаты Россия Погода Продукты
10 июля 2024, 13:26
Совфед одобрил закон о вводе прогрессивной шкалы НДФЛ
РИА «Новости»
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Совет Федерации поддержал закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц со ставками от 13% до 22%. Трансляцию заседания провела пресс-служба СФ.

Согласно этому закону, граждане с доходом от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей будут выплачивать налог в размере 15%, а россияне с доходами от пяти до 20 миллионов рублей - 18%.

Тем, у кого доходы превысят 50 миллионов рублей в год, придется платить налоги в размере 22%. Для граждан с годовыми доходами до 2,4 миллиона рублей налоговая ставка останется прежней - 13%.

Госдума в окончательном чтении одобрила закон о прогрессивной шкале НДФЛ 10 июля. Полученные дополнительные доходы поступят в бюджет страны, а затем пойдут на поддержку семей с детьми и пенсионеров.

Совет Федерации РФ Законы НДФЛ

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