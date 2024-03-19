«Он пришел в журналистику в уникальное время. Тогда разрешалась, в отличие от советских времен, большая степень свободы. И Василий успешно этим пользовался. У него была такая неповторимая интонация, которая позволяла ему выделяться на общем фоне комментаторов», - поделился Ходоровский.

Уткин был незаурядной фигурой. Однако, как и любой талантливый человек, обладал не самым легким характером, поэтому у него бывали конфликты с руководством. Например, из-за этого журналист вынужден был уйти с «Матч ТВ», отметил Ходоровский, хотя тот и считался звездой телеканала.

«Я встречался с Василием неоднократно. Особенно запомнился теннисный турнир Олимпиады 2012-го. Когда Василий сел на скамью напротив, создалось впечатление, что он занял фактически все пространство. К сожалению, он не уделял должного внимания своему здоровью, что и привело к такому печальному исходу», - заключил Ходоровский.

Причины смерти Уткина пока неизвестны. Как сообщил источник «360», в день смерти комментатору вызывали скорую. Коллега журналиста Иван Карпов упомянул, что у Уткина случилось «что-то с сердцем».