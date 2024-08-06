«Непонятные ощущения». Избитый толпой боксер Двали рассказал об операции на глазу

Спортсмену провели сложнейшую операцию, которая продлилась более четырех часов.

«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю», - отметил он.

Двали добавил, что еще не консультировался с врачом и не обсудил с ним итоги операции.

Ранее тренер боксера Иван Щелок рассказал, что шансы сохранить глаз невелики. По его словам, от операции отказались шесть профессоров.

Спортсмен пострадал в потасовке, когда вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и травму глаза, сообщил RT.