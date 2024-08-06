06 августа 2024, 16:15

«Непонятные ощущения». Избитый толпой боксер Двали рассказал об операции на глазу

РИА «Новости»
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Пострадавший в массовой драке в Феодосии 23-летний боксер Дмитрий Двали получил повреждения сетчатки, хрусталика и внутренней стороны оболочки глаза. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Спортсмену провели сложнейшую операцию, которая продлилась более четырех часов.

«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю», - отметил он.

Двали добавил, что еще не консультировался с врачом и не обсудил с ним итоги операции.

Ранее тренер боксера Иван Щелок рассказал, что шансы сохранить глаз невелики. По его словам, от операции отказались шесть профессоров.

Спортсмен пострадал в потасовке, когда вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и травму глаза, сообщил RT.

Драки Спортсмены Крым
06 августа 2024, 15:55
Сообщения о намеренном замедлении YouTube в России опровергли
Unsplash
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Американский видеохостинг YouTube стал медленнее работать из-за деградации кэширующего оборудования, а не из-за принудительной блокировки со стороны России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал сообщения о том, что замедление YouTube якобы может повлиять на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. По его словам, такой угрозы нет, так как страна не блокировала сервис.

«Угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», - пояснил Горелкин.

Парламентарий предложил Google официально вернуться в Россию, выплатить штрафы и возобновить обслуживание своего оборудования. В таком случае YouTube снова начнет работать стабильно, заключил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что видеохостинг неоднократно нарушал российское законодательство, сообщил RT.

В Google прокомментировали новости о замедлении работы сайта. Представители компании рассказали, что проблемы не связаны с техническими неполадками.

Депутаты Россия YouTube
06 августа 2024, 15:23
С начала лета 1750 школьников из новых регионов посетили Москву
pxhere.com
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В рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85» с начала лета Москву посетили 1750 школьников из новых российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

Для школьников организовали экскурсии по историческим местам города, а также прогулки по Москве-реке и ВДНХ.

В министерстве рассказали, что с 5 августа в «Культурную карту» проекта добавили новый город - Ростов-на-Дону. Для участников запланировали обзорные экскурсии, визит в зоопарк, прогулки на речном кораблике и экскурсии по Ростовскому областному музею краеведения.

Одна из групп посетит ландшафтно-тематический парк «Лога», где около 50 ребят смогут погрузиться в атмосферу русских сказок и былин, а также познакомиться с национальным фольклором и посетить различные мастер-классы. Вторая группа детей отправится в Археологический музей-заповедник «Танаис».

Всего с 4 по 18 августа в столице побывают еще 14 групп школьников. Проект создали по инициативе Минкультуры России, реализовал его Росконцерт, а оператором выступил «Мосгортур».

Школьники Москва
06 августа 2024, 10:42
Россияне увидят на «Госуслугах» все оформленные на них SIM-карты
Pxhere
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Госдума приняла законопроект, по которому россияне на сайте «Госуслуги» увидят все оформленные на них договоры с операторами мобильной связи. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах с возможностью в любой момент приостановить их обслуживание», - пояснил Хинштейн.

Документ также ужесточил правила покупки SIM-карт иностранцами.

Подобные меры станут огромным шагом в борьбе с рынком «серых» номеров, которыми пользуются не только мошенники, но и террористы.

Российский рынок серых SIM-карт, по разным оценкам, составляет до десятков миллионов штук, сообщали «Известия». Они не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность.

Но мошенники могут получить доступ к данным , используя оформленную на третье лицо SIM-карту. Им не составит труда снять деньги с мобильного счета или получить доступ к приложениям на телефоне.

Ранее Госдума проголосовала за поправку о введении лимита в 20 сим-карт на одно лицо, отмечал RT. Изменениями предложили дополнить закон «О связи».

Правила Депутаты Деньги Госуслуги Покупки
06 августа 2024, 05:30
Американские СМИ узнали детали жизни супругов Дульцевых в Словении
РИА «Новости»
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Супруги Анна и Артем Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом сообщила американская газета The New York Times. В издании их назвали «русскими шпионами».

Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы, Анна представлялась как Мария Роза Майер Муньос, Артем - Людвиг Гиш. Супруга работала в арт-бизнесе, ее галерея называлась «5'14». Артем возглавлял стартап DSM&IT.

У пары было двое детей, 12-летняя дочь и девятилетний сын, они учились в Международной британской школе. Издание указало, что Дульцевы проживали в Словении с 2017 года.

Разведчики-нелегалы рассказали, как их дети отреагировали на тот факт, что они русские. Об этом сын и дочь узнали от родителей в самолете, направлявшемся в Россию.

Разведка Шпионаж Семья

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