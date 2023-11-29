Непогода внесла коррективы в работу московских аэропортов

По информации на 22:47 по московскому времени во Внуково задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедово вовремя не смогли вылететь семь бортов, еще один рейс отменили. В Шереметьево пять самолетов отсрочили вылет, два борта отменили рейсы.

Москвичей предупредили о сильных метелях , столица окажется во власти южного циклона. Вечером 29 ноября по прогнозу синоптиков ожидалась сильная метель и порывистый ветер, а также осадки в виде снега. Ночью температура воздуха опустится до отметки -7 градусов.

В четверг и пятницу жители столицы смогут наблюдать северное сияние после магнитной бури. Недавний взрыв на Солнце может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.