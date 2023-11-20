Непогода оставила без света 50 тысяч жителей нескольких регионов России

«На текущий момент порядка 50 тысяч человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, Юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму», - сказал он.

По словам Евгения Грабчака, электроснабжение полуострова восстановят до конца дня 20 ноября. В Сибири от непогоды пострадали шесть регионов , особенно сильно - Кузбасс и Алтай. Замминистра заявил, что там основные аварийные работы завершат днем 21 ноября.

Жителям Красноярского края придется ждать дольше всех. Евгений Грабчак предупредил, что восстановление сетей начнут после того, как порывистый ветер стихнет. Свет в домах, по его прогнозу, появится в течение двух дней.

В Крыму порывы ветра достигали 30 метров в секунду, сообщили «Известия». В Новокузнецке в пиковые часы скорость ветра составляла 37 метров в секунду. Около торгового центра на женщину упал рекламный баннер. Ее отправили в реанимацию.