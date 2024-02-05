05 февраля 2024, 08:41

Непогода не нарушила график работы международного аэропорта Сочи

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Международный аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«У нас все штатно», - отметила представительница аэропорта.

Вплоть до вторника, 6 февраля, в Сочи действует штормовое предупреждение. На курорте прогнозируют град, шторм, а также смерчи над морем от Магри до Веселого. В ночь на 5 февраля ливни не прекращались.

Из-за дождей в Лазаревском районе произошел оползень. Он спровоцировал сбой в работе поездов на железнодорожных путях в Сочи. Сход селей зафиксировали в районе Дагомыс-Лоо. Из-за этого задержался поезд «Ласточка», следовавший из Краснодара в аэропорт Сочи. Также произошел сбой в работе трех пригородных поездов.

В ночь на 5 февраля сель сошла в Центральном районе Сочи. Из-за проливных дождей оползень обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице. В одной из квартир выбило панорамные окна.

Краснодар Сочи Шторм Поезда
05 февраля 2024, 08:43
«Нас учили презирать себя». Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х в России
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о том, какими в стране были 1990-е годы. Заявление прозвучало в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Симоньян сообщила, что во время встречи кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами частый участник его пресс-конференций, американец Стивен Розенберг спросил, почему именно кандидатура Путина стала бы лучшим выбором для страны. Журналистка отметила, что для россиян ответ очевиден, и вспомнила о 1990-х годах «нищеты и безнадеги»: о людях, которым не платили пенсию или ее размер «не доходил даже до прожиточного минимума», о том, как даже на президентскую стипендию можно было купить только пару завтраков и три обеда в дешевой студенческой столовой, как молодежи насаждали чувство презрения к самоидентичности.

«Нас учили презирать самих себя, мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю», - подчеркнула Симоньян.

Она назвала сепаратизм главной проблемой тех лет. Главред RT напомнила, как Сочи хотели отделиться от Краснодарского края, а он, в свою очередь, - от всей страны, в Адыгее, предположительно, готовились теракты, шла подготовка к «большой войне», которая, по задумке спонсоров, должна была затронуть Северный Кавказ и весь юг России. Боевикам помогали ЦРУ и другие западные спецслужбы - об этом сохранились документальные свидетельства, добавила Маргарита Симоньян. Она заявила британскому журналисту, что на Западе лежит «прямая вина» в событиях в Беслане, теракте на Дубровке.

«Дома, взрывавшиеся в Москве, - это ваша вина, вы в этом участвовали. Как ваша вина сейчас - в гибели людей в Лисичанске, в Белгороде. <…> Вы это делали зачем, если вы не хотели нам зла?» - обратилась Симоньян к журналисту.

На фоне удара ВСУ по пекарне в Лисичанске она также напомнила США о Декларации о независимости.

США Великобритания Россия Владимир Путин Лисичанск
05 февраля 2024, 07:55
Охрану школ Якутска усилили после рассылки с угрозами
РИА «Новости»
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В школах Якутска усилили меры безопасности. Охрану обеспечили в круглосуточном режиме, сообщило окружное управление образования на своей странице в «ВКонтакте».

«Уважаемые родители, по поводу рассылки с угрозами - данный вопрос на контроле у правоохранительных органов. Работы ведутся круглосуточно с усилением мер обеспечения безопасности», - объявила пресс-служба.

Все школы, по информации управления, обеспечили тревожной кнопкой вызова Росгвардии, металлодетекторами, системами видеонаблюдения внутри и по периметру здания. Физическую охрану поручили сотрудникам частных охранных предприятий. Жителей Якутска призвали не поддаваться провокациям.

Поводом стала рассылка в мессенджерах и соцсетях. Неизвестный писал, что нападет на школы.

Минобразования Якутии провело оперативное совещание и сообщило, что угрозы прислали из зарубежья, их цель - посеять панику.

Аналогичную рассылку устроили в Калужской области. В интернете появились ролики с громкими звуками, похожими на выстрелы, скобы снятые в школе.

Якутия Школы
05 февраля 2024, 05:00
Панда Катюша заснула с мамой на лестнице из бревен
Freepik
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Панда Катюша из Московского зоопарка притомилась за день и устроилась рядом с мамой, пандой Диндин, чтобы вздремнуть во время тихого часа. Трогательное видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Это что-то невозможно милое. Пришла к маме и легла с ней рядышком на лестнице», - подписала она ролик.

На кадрах видно, что медведи вместе уже не помещаются на бревенчатой лестнице. Одна из лап Катюши свесилась на пол.

Ранее гендиректор зоопарка показала видео, на котором панда Диндин воспитывала повзрослевшую Катюшу. Она учила ее правильно падать и кувыркаться.

В конце января медвежонок уже научился переворачиваться через голову. Это выглядело неуклюже, но панда очень старалась. Как отметили в комментариях подписчики, она очень упорная и целеустремленная.

До этого Акулова порадовала подписчиков роликом, на котором юная панда хулиганила в листьях бамбука. Катюша перекатывалась с боку на бок, пока жевала листья любимого растения.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт «Тройка» , на которых была изображена панда Катюша.

Медведи Животные Зоопарки Москва
05 февраля 2024, 02:14
Священник рассказал, как отвести сглаз и порчу
РИА «Новости»
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Сглаз и порча действительно существуют, а чтобы избавиться от них, надо прочитать молитву. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря в Москве Влади изданию «Аргументы недели».

«Да, невидимый мир зла существует. Защищает от нечистой силы, бесов и колдунов, конечно, молитва. Но, сильна молитва будет тогда, когда произносится с истинной верой из сердца, как учил Иисус», - заявил священник.

По словам священнослужителя, читать молитву нужно каждый раз, когда на душе становится неуютно, или возникает ощущение недовольства и напряженности после разговора с кем-то. Протоирей добавил, что молитва также поможет, если близкий человек начал вести себя агрессивно или его одолели пороки.

Ранее стало известно, как православные верующие отмечают Тимофеев день 4 февраля, что можно и что нельзя делать в этот праздник.

Священники РПЦ Москва

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