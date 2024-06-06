06 июня 2024, 15:46

Непаханое поле фермерства. Сирота — о будущем аграрного сектора

Телеканал «360»
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В сельском хозяйстве есть множество ниш, которые можно занять и развивать свой стартап. Одним из приоритетных направлений в ближайшие года может стать выращивание ягод, убежден Олег Сирота. Своим прогнозом сыровар, фермер и бизнесмен поделился в интервью 360.ru на полях ПМЭФ.

Сирота выразил надежду на сохранение текущих мер поддержки для отрасли. Особое значение он придал льготному кредитованию. При условии, если такую возможность уберут, другие меры поддержки, по мнению фермера, просто не будут приносить должного эффекта.

«Мы рассчитываем на сохранение текущих мер поддержки - это льготный кредит под 5-7%. Хотя бы это. Потому что иначе другие меры не помогут - ни гранты, ни программы. Мы начнем терять темпы по развитию, по приросту бизнеса. Если мы уберем льготный кредит - это все встанет», - предупредил Сирота.

Уход небольших деревень Фермер поделился и прогнозом по развитию сел в России. По его мнению, глобально по стране есть тенденция к укрупнению населенных пунктов.

«Когда есть один опорник на район, село будет развиваться по принципу опорных пунктов. Московская область будет двигаться плюс-минус по этому пути, идет стягивание в крупные населенные пункты. Небольшие деревни будут уходить в течение ближайших 20 лет», - заключил он.

Говоря об интересе к отрасли и новым кадрам, сыровар допустил, что сфера будет привлекать ветеранов специальной военной операции. Одному своего знакомому военнослужащему Сирота уже рекомендовал заниматься разведением фермерских кур.

«К нам обращаются ветераны СВО. И одному я посоветовал заниматься курами, хочет сейчас проект развить. думаю, много придет ребят в отрасль. Думаю, все получится. У них еще есть такое, что вижу цель не вижу препятствий. Надо только коучить их, помогать», - добавил собеседник 360.ru.

Новые возможности для фермеров Сейчас у фермерских производств появляются новые возможности, сказал он. В частности, речь идет о выходе на сетевой ретейл. Сирота не исключил, что уже в этом году получится добиться появления фермерских полок в сетевых магазинах. Это имеет большое значения для продвижения продукции фермеров, подчеркнул Сирота.

«Тема номер один - это ягода. Пока обеспеченность своим продуктом страны всего 20%, там поле непаханое. Интересны также узкие ниши - закваски для сыров, например. У нас курс на замещение всего, что связано с аграркой, - надо это учитывать», - пояснил он.

Формула успеха и привлечение новых кадров При этом Сирота оговорился, что какой-то формулы успеха и абсолютного верного пути нет. Он и сам часто ошибался.

Россия Бизнес Фермеры ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 15:00
Собчак заявила о кризисе формата интервью на YouTube
РИА «Новости»
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Популярность плохо сказалась на формате интервью, которые публикуют на YouTube. На огромное количество авторов не нашлось достаточного числа спикеров. В результате одни и те же люди ходят по каналам и отвечают на одни и те же вопросы. Об этом 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что интервью для нее базовый жанр, в котором журналист работает уже 15 лет. Собчак казалось, что он может быть вечным, потому что общение двух людей всегда интересно зрителям.

«К сожалению, в последнее время этот жанр скомпрометирован тем, что просто огромное количество так называемых интервьюеров и одни и те же спикеры, которые уже походили по всем. Есть ощущение кризиса жанра. Поэтому я буду продолжать работать, но довольно точечно», - заявила собеседница 360.ru.

Новые ниши в журналистике Журналист пояснила, что хочет переждать бурю, когда одних и тех же людей опрашивают и все это выливается в бесконечный поток.

«Я пытаюсь находить какие-то новые ниши и очень горжусь теми новостями, которые мы делаем. Считаю, что они профессионального качества и со своей подачей. Мы сделали линейку программ о красоте, тоже очень удачную, и сейчас работаем еще над одной», - поделилась Собчак.

Она заявила, что выстраивает свой YouTube-канал в формате телевидения, разбивая сегменты по разным направлениям. Зрители, по словам журналиста, хорошо приняли публикацию документальных фильмов и специальных репортажей. Следующим шагом станут вещи о стиле жизни.

О любви к героям интервью Рассказывая о своих интервью, Собчак подчеркнула, что любит всех героев, даже тех, с кем в жизни у нее неприязненные отношения. Она пояснила, что во время съемок чувствует себя хирургом, который не знает, сложная или простая операция ему предстоит.

«Когда я исследую человека, у меня другое совершенно ощущение <…> Поэтому я всегда говорю своим гостям, что профессиональный интервьюер и сам в процессе будут иметь огромное количество открытий», - пояснила журналист.

Она добавила, что не старается вытаскивать из собеседника что-то плохое, так получается само, когда человек притворяется не тем, кем является на самом деле. Поэтому срывание накопленных масок очень важно, чтобы показать то, что под ними скрыто.

На своем YouTube-канале журналист Ксения Собчак опубликовала фильм 2018 года об уголовном преследовании отца , первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В интервью 360.ru она пояснила, что таким образом борется за его память и ложью, которая его окружила.

Ксения Собчак Журналистика Интервью YouTube ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 14:28
«В окопах атеистов не бывает». Легойда — про роль священников на СВО, религию и ИИ
Телеканал «360»
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Тема искусственного интеллекта волнует специалистов в самых разных сферах, в том числе в религиозной, ведь при определенном уровне развития эти технологии могут поставить общество перед жестким вопросом — что такое человек. Такое мнение в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2024 выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; главреда журнала «Фома» Владимир Легойда.

«Мы проводим много встреч на эту тему. Вопросы касаются, в частности, пределов вмешательства в человека. ИИ довольно быстро обучается. Это машинное обучение, но оно идет такими темпами что через какое-то время вопрос, не появится ли отдельная субъектность, встанет в практической плоскости», - пояснил он.

Как изменилось отношение к религии Говоря об изменении отношения к религии в обществе в последние годы, Легойда обратил внимание, что выраженный интерес к организованной религиозной жизни и церковности возрос. Но если смотреть более широко, надо отметить, что заинтересованность в предельных вопросах - например, жизни и смерти, добра и зла, - которые решаются в религиозном поле, и так всегда был высок, в том числе и среди молодых людей.

«Есть безусловный интерес и со стороны молодежи, а дальше уже зависит от священников, которые должны это конвертировать в понятный язык», - добавил собеседник 360.ru В ответ на вопрос о диалоге с «неудобной» молодежью Легойда напомнил о том, что Исус Христос всегда общался именно с такими людьми.

«Если вы откроете Евангелие, то увидите, что главный герой этой книги всегда общался с неудобными людьми, для христианина нет ничего странного в общении с неудобными людьми, 2000 лет только этим и занимаемся», - указал Легойда.

О священниках на СВО Колоссальная потребность в общении со священниками есть у бойцов специальной военной операции, продолжил он. От священнослужителей военнослужащие получают очень большую моральную поддержку, и служители церкви понимают это, едут на передовую, хотя рискуют своей жизнью.

«В окопах атеистов не бывает - эта расхожая фраза отражает реальность. У нас есть и погибшие, и раненые священники, но они едут на передовую, это тяжелое служение., но церковь всегда была со своим народом», - подчеркнул Легойда.

Священники Молодежь Религия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:26
Счастливый человек и работает лучше. Почему так важные адекватные условия труда
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Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня в жару внесли в Госдуму. Автором инициативы стал депутат Борис Чернышов. В интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума он рассказал, что исходил из строгих медицинских фактов.

Ранее Чернышов рассказал о падении качества школьного образования. По мнению депутата, в нынешних реалиях ЕГЭ не уравнивает возможности выпускников, а напротив создает больше проблем.

Чернышов подчеркнул, что нужно работать для людей. Тогда и сотрудники будут справляться со своими задачами лучше.

«А мы вместе будем создавать дополнительные продукты», - отметил он.

Депутат также выступает за сокращения рабочего дня для женщин с двумя и более детьми. В России, объяснил он, на девушках традиционно лежат домашние обязанности. После возвращения с работы они занимаются уборкой, готовкой и детьми. Поэтому так важно пойти на своеобразную уступку. Кроме того, отметил автор инициативы, по статистике, многие браки распадаются как раз из-за нехватки внимания со стороны одного из партнеров.

«Человек при высоких температурных режимах не может работать. Ухудшается его здоровье», - пояснил парламентарий.

Основной удар, когда человек в прямом смысле трудится в поте лица, приходится по сердечно-сосудистой и эндокринной системам.

Законы Депутаты Россия Работа ПМЭФ-2024 Жара
06 июня 2024, 12:42
Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России
РИА «Новости»
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Уже в следующем году в России появится премия в сфере досуга и туризма. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума на сессии «Новый российский lifestyle: российское вино».

У премии будет несколько направлений - рестораны, гостиницы, виноделие, спорт. Результаты в каждой номинации отобразят в виде национального знака качества «Культово», а также в цифровом приложении «Компас365».

«Наши регионы с каждым годом становится все более привлекательными и комфортными для отдыха, появляется много новых проектов», - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Регионы России и бизнес в обязательном порядке должны обмениваться лучшими практиками. И новая премия поможет им в этом, заверила она.

Тестовую версию приложения «Компас365» запустили на сессии Петербургского форума «Новый российский lifestyle: российское вино».

Туризм Россия Бизнес Вино ПМЭФ-2024

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