Сирота выразил надежду на сохранение текущих мер поддержки для отрасли. Особое значение он придал льготному кредитованию. При условии, если такую возможность уберут, другие меры поддержки, по мнению фермера, просто не будут приносить должного эффекта.

«Мы рассчитываем на сохранение текущих мер поддержки - это льготный кредит под 5-7%. Хотя бы это. Потому что иначе другие меры не помогут - ни гранты, ни программы. Мы начнем терять темпы по развитию, по приросту бизнеса. Если мы уберем льготный кредит - это все встанет», - предупредил Сирота.

Уход небольших деревень Фермер поделился и прогнозом по развитию сел в России. По его мнению, глобально по стране есть тенденция к укрупнению населенных пунктов.

«Когда есть один опорник на район, село будет развиваться по принципу опорных пунктов. Московская область будет двигаться плюс-минус по этому пути, идет стягивание в крупные населенные пункты. Небольшие деревни будут уходить в течение ближайших 20 лет», - заключил он.

Говоря об интересе к отрасли и новым кадрам, сыровар допустил, что сфера будет привлекать ветеранов специальной военной операции. Одному своего знакомому военнослужащему Сирота уже рекомендовал заниматься разведением фермерских кур.

«К нам обращаются ветераны СВО. И одному я посоветовал заниматься курами, хочет сейчас проект развить. думаю, много придет ребят в отрасль. Думаю, все получится. У них еще есть такое, что вижу цель не вижу препятствий. Надо только коучить их, помогать», - добавил собеседник 360.ru.

Новые возможности для фермеров Сейчас у фермерских производств появляются новые возможности, сказал он. В частности, речь идет о выходе на сетевой ретейл. Сирота не исключил, что уже в этом году получится добиться появления фермерских полок в сетевых магазинах. Это имеет большое значения для продвижения продукции фермеров, подчеркнул Сирота.

«Тема номер один - это ягода. Пока обеспеченность своим продуктом страны всего 20%, там поле непаханое. Интересны также узкие ниши - закваски для сыров, например. У нас курс на замещение всего, что связано с аграркой, - надо это учитывать», - пояснил он.

Формула успеха и привлечение новых кадров При этом Сирота оговорился, что какой-то формулы успеха и абсолютного верного пути нет. Он и сам часто ошибался.