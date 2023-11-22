Необходимость введения единой идеологии в России оценили в Кремле

Таким образом Песков прокомментировал заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, выразившего мнение о необходимости единой национальной идеологии.

«Безусловно, это мнение очень авторитетного человека, но пока какой-то позиции нет. У президента не было никаких решений или заявлений на этот счет», - сказал он.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что в мнении Бастрыкина нет актов, которые противоречат Конституции государства.

Ранее Бастрыкин заявил, что положения государственной идеологии и цели российского общества нужно прописать в главном документе страны , писал RT. По его словам, просто отмахнуться в этом вопросе не получится.