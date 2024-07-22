«Необходимо сделать это немедленно». В ГД предложили запретить хоррор-квесты

Парламентарий напомнил, что участников квестов избивают до полусмерти. Часто происходят пожары или блокирование дверей.

«Все это наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей, а порой и вовсе лишает их жизней. Главный вопрос - сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно», - подчеркнул Колунов.

Он призвал проверить организаторов в соответствии с законом.

«Абсолютно недопустимо, когда людей, извините, сажают в клетку за деньги, как это произошло в Дагестане», - добавил депутат.

Жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале стали девушки 19 и 25 лет. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.