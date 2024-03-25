25 марта 2024, 23:08

«Нельзя замалчивать». Как разговаривать с ребенком о терактах

Global Look Press
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После трагедии в Crocus City Hall пользователям Telegram, зачастую несовершеннолетним, стали приходить однотипные сообщения с предложениями совершать теракты за вознаграждение. Эти рассылки, по данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в подавляющем большинстве случаев делают новые аккаунты, созданные на территории Украины. О том, как обезопасить своего ребенка и куда обращаться после получения такого сообщения, — в материале «360».

Далее - прямая речь собеседников «360».

Но не предоставляйте ребенку ненужные, кровавые подробности, не наводить страх, панику. Нужно только погрузить его в ту атмосферу, вызвать грусть, печаль, чтобы он ни в коем случае и никогда на подобные вещи не согласился ни за какие деньги.

Дети - внушаемые, доверчивые, их можно завлечь как игровым способом, так и за деньги. Уже были подобного рода инциденты, когда в минировании путей железнодорожного сообщения участвовали несовершеннолетние. В дальнейшем их приговаривали к уголовной ответственности.

Это крайне тяжелые ситуации. Безусловно, родителям необходимо проводить профилактические беседы со своими детьми, чтобы исключить какое-либо воздействие со стороны третьих лиц - незнакомых, малознакомых или даже знакомых.

Дети должны незамедлительно сообщать взрослым о случаях, когда им предлагают за деньги сделать что-то. Родители, в свою очередь, должны сообщать в органы внутренних дел, которые будут принимать необходимые меры.

Также важно вызвать эмпатию у ребенка - она развивается уже в младшем школьном возрасте. Чаще всего помогают примеры.

Можно спрашивать: «Произошел теракт. Как ты думаешь, как себя чувствуют те люди, которые потеряли близких?» Стоит рассуждать на эту тему, не бояться.

При получении такого рода сообщений нужно обязательно обратиться в органы. Такой канал, вероятно, будет заблокирован, а правоохранительные органы примут меры.

Если злоумышленники связались со взрослым человеком - написывают, названивают ему, то нужно как минимум заблокировать этот контакт и держаться подальше от подобных дискуссий и всего, что с ними связано.

Конечно, есть достаточно сознательные молодые люди, которые сразу обратятся в полицию, но есть и те, которые, допустим, могут не понять, что им предлагают совершить за деньги - не обязательно же будут сразу говорить, что речь идет о минировании.

В первую очередь, если вдруг ребенок приходит и рассказывает о таком случае, его нужно поблагодарить, сказать, что он большой молодец. Молодец, что готов рассказывать родителям о своих личных переписках. Это ценно.

Крайне важно подкрепить поступок ребенка, чтобы в будущем, если что, он обращался к вам по аналогичным поводам. Сдержите свои эмоции - да, это ужас, кошмар, но сначала похвалите.

Второй момент. Необходимо объяснить, если вдруг не объясняли ранее, что такое теракт. Что, да, в современное мире такое, к сожалению, происходит.

В пример можно привести трагедию в Crocus City Hall, не вдаваясь в подробности. Просто рассказать. Нет смысла скрывать от детей такие вещи, потому что рано или поздно в школе они это обсудят.


Наконец, было бы замечательно, если бы еще посодействовала школа, во время тех же «Разговоров о важном» подняла бы тему терроризма. Нужно, чтобы ребята все-таки знали о том, что такое может быть. Точно нельзя это замалчивать.

Дети Школы Терроризм Соцсети Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:41
Астрономы объяснили природу светящегося объекта над Хабаровском
Freepik
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Неопознанный объект, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был не кометой. Это сгорание в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

«Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается», - сказал он Астроном пояснил, что такое дробление указывает на разрушение сложной конструкции, которая состоит из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время. Речь идет о ступени ракеты или спутнике.

Такое же мнение выразил крымский астроном-любитель Александр Якушечкин. На Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя, отметил он.

Украинские военные ранее «зафиксировали полет НЛО» в зоне боевых действий.

Природа Космические спутники Дальний Восток
26 марта 2024, 02:20
«Скорбим и соболезнуем». ФК «Химки» направит средства от домашнего матча жертвами теракта в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Футбольный клуб «Химки» направит все собранные средства от домашнего матча пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Об этом рассказал «360» генеральный директор клуба Николай Оленев.

Футбольный клуб в полном составе приехал к мемориалу памяти жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall. Футболисты возложили цветы в память о погибших.

«Я думаю, что для всей страны это огромное и важное событие. В плане того, что нужно отдать дань памяти. Мы также как футбольный клуб от лица команды скорбим и соболезнуем близким в столь тяжелый момент», - заявил капитан команды Равиль Нетфуллин.

Оленев отметил, что клуб окажет помощь пострадавшим в теракте.

«Наш домашний матч 2 апреля, мы приняли решение все собранные средства направить жертвам этой жуткой трагедии», - заявил он.

Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.

Химки Футбол Цветы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:09
«Пришло время». Константин Малофеев заявил об уходе из ВРНС
РИА «Новости»
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Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что принял решение об уходе с поста замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Он уже попросил Патриарха Московским и всея Руси Кирилла «отпустить его».

По словам Малофеева, за весь 2023 год он посетил около 40 регионов России, где работают отделения ВРНС.

«Нам нужно было открыть 89 отделений. Цель достигнута. Форумы стабильно организовываются. С ними сотрудничают администрации губернаторов, региональные Общественные палаты. Поэтому работа стала стабильной. И я в связи с этим посчитал, что свое дело сделал», - рассказал он.

Теперь Малофеев планирует сосредоточиться на работе на телеканале, чтобы «возглавить собственный Царьград». Он отметил, что сейчас важно создать образ будущего страны, а эта задача потребует много сил и энергии.

В феврале 2023 года учредитель телеканала «Царьград» Малофеев возглавил Совета Союза добровольцев Донбасса.

Патриарх Кирилл
26 марта 2024, 01:49
Компания Vegas анонсировала открытие своих ТРК 26 марта
РИА «Новости»
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В Подмосковье торгово-развлекательные комплексы «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» откроются для посетителей 26 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas», - говорится в сообщении.

Эти торговые центры принадлежат компании Crocus Group, управлявшей концертным залом Crocus City Hall, где произошла трагедия. СМИ сообщали, что 25 марта их временно закрыли на неопределенный срок после теракта.

До этого бывший первый вице-президент Crocus Group и сын владельца компании Эмин Агаларов заявил, что судьбу Crocus City Hall решат с учетом «мнения страны». На сегодняшний день в число приоритетных задач входит разбор завалов и помощь пострадавшим во время теракта, а не вопрос восстановления концертной площадки.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что во время нападения террористов охранники Crocus City Hall не успели достать оружие из арсенала , который находился в соседнем здании.

Россия Стрельба в Crocus City Hall

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