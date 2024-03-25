«Нельзя замалчивать». Как разговаривать с ребенком о терактах

Далее - прямая речь собеседников «360».

Но не предоставляйте ребенку ненужные, кровавые подробности, не наводить страх, панику. Нужно только погрузить его в ту атмосферу, вызвать грусть, печаль, чтобы он ни в коем случае и никогда на подобные вещи не согласился ни за какие деньги.

Дети - внушаемые, доверчивые, их можно завлечь как игровым способом, так и за деньги. Уже были подобного рода инциденты, когда в минировании путей железнодорожного сообщения участвовали несовершеннолетние. В дальнейшем их приговаривали к уголовной ответственности.

Это крайне тяжелые ситуации. Безусловно, родителям необходимо проводить профилактические беседы со своими детьми, чтобы исключить какое-либо воздействие со стороны третьих лиц - незнакомых, малознакомых или даже знакомых.

Дети должны незамедлительно сообщать взрослым о случаях, когда им предлагают за деньги сделать что-то. Родители, в свою очередь, должны сообщать в органы внутренних дел, которые будут принимать необходимые меры.

Также важно вызвать эмпатию у ребенка - она развивается уже в младшем школьном возрасте. Чаще всего помогают примеры.

Можно спрашивать: «Произошел теракт. Как ты думаешь, как себя чувствуют те люди, которые потеряли близких?» Стоит рассуждать на эту тему, не бояться.

При получении такого рода сообщений нужно обязательно обратиться в органы. Такой канал, вероятно, будет заблокирован, а правоохранительные органы примут меры.

Если злоумышленники связались со взрослым человеком - написывают, названивают ему, то нужно как минимум заблокировать этот контакт и держаться подальше от подобных дискуссий и всего, что с ними связано.

Конечно, есть достаточно сознательные молодые люди, которые сразу обратятся в полицию, но есть и те, которые, допустим, могут не понять, что им предлагают совершить за деньги - не обязательно же будут сразу говорить, что речь идет о минировании.

В первую очередь, если вдруг ребенок приходит и рассказывает о таком случае, его нужно поблагодарить, сказать, что он большой молодец. Молодец, что готов рассказывать родителям о своих личных переписках. Это ценно.

Крайне важно подкрепить поступок ребенка, чтобы в будущем, если что, он обращался к вам по аналогичным поводам. Сдержите свои эмоции - да, это ужас, кошмар, но сначала похвалите.

Второй момент. Необходимо объяснить, если вдруг не объясняли ранее, что такое теракт. Что, да, в современное мире такое, к сожалению, происходит.

В пример можно привести трагедию в Crocus City Hall, не вдаваясь в подробности. Просто рассказать. Нет смысла скрывать от детей такие вещи, потому что рано или поздно в школе они это обсудят.





Наконец, было бы замечательно, если бы еще посодействовала школа, во время тех же «Разговоров о важном» подняла бы тему терроризма. Нужно, чтобы ребята все-таки знали о том, что такое может быть. Точно нельзя это замалчивать.