09 марта 2024, 02:48

Нельзя спать и стричься. Россиянам рассказали о традициях на день Тараса Бессонного 9 марта

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День христианского святителя Тарасия Константинопольского на Руси получил название Тарас Бессонный из-за существовавших ранее народных поверий. Об этом сообщили «Известия».

Этот церковный праздник отмечается в 2024 году 9 марта. Согласно некоторым представлениям, в этот день лучше заботиться о здоровье, избегать тяжелой работы, не делать крупных покупок, не стоит также стричься и выбрасывать вещи и планировать романтические встречи.

Раньше на Руси считалось, что святой Тарасий защищает от злого лесного духа Кумохи, который насылает на людей лихорадку, проникая в тело спящего человека. Также верили в то, что нечистая сила могла одолеть смотрящего в окно человека и поэтому люди плотно закрывали окна и не спали до заката.

В народе говорили: «Кто уснет под вечер, тот Кумоху встретит».

Православные христиане в этот день также отмечают Мясопустную родительскую субботу. Праздник известен также как день Вселенского поминовения усопших.

Праздники
08 марта 2024, 22:45
Православные отпразднуют Мясопустную родительскую субботу 9 марта
РИА «Новости»
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Православные христиане отмечают Мясопустную родительскую субботу за двое суток до начала масленичной недели. В этом году праздник, известный также как день Вселенского поминовения усопших, выпал на 9 марта.

Этот день часто называют «маленькой Масленицей», так как в древний славянский праздник на столе присутствуют блины. В родительскую субботу разрешено есть мясо, но уже со следующего понедельника верующим придется ограничить потребление продукта.

Посещать кладбище в праздник не обязательно. В церковном уставе на этот счет никаких строгих указаний. Молитва и посещение службы имеют большее значение для упокоения души, чем посещение могилы, считают священнослужители.

В 2024 году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. Россиянам рекомендовали не злоупотреблять блинами , так как переедание грозит лишним весом и проблемами с ЖКТ. В день следует ограничиться двумя или тремя блинами.

Праздники Россия Религия
08 марта 2024, 17:39
Шура задержал начало концерта в Новосибирске
РИА «Новости»
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Поклонникам певца Шуры в Новосибирске 8 марта пришлось ждать выступления кумира больше часа. Артист задержал свой концерт в местном баре «Руки вверх», сообщило издание «НГС».

«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался», - отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что зал был полон гостей. Пришли в основном взрослые поклонники исполнителя. Публика наслаждалась старыми хитами артиста, включая треки «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро». Шура также исполнил несколько композиций других певцов.

На днях певица Кристина Орбакайте заставила посетителей своего концерта томиться в ожидании 40 минут. Кроме того, выступление артистки в московском баре омрачила вышедшая из строя техника.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
08 марта 2024, 15:12
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Пресс-служба Кремля
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Большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина и доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

О том, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, ответили 83% респондентов. На вопрос о доверии президенту положительно ответили 82% россиян, участвующих в анкетировании.

Всероссийский центр изучения общественного мнения также проводил опрос среди россиян, касающийся их отношения к Путину. Большинство россиян - 79,6% - заявили, что доверяют нынешнему главе государства.

Его работу одобрили 77,3% респондентов.

Подавляюще число жителей готовы пойти на мартовские выборы президента России. Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 75% электорально активных граждан.

Опросы Отношения Россия Работа Владимир Путин Выборы
08 марта 2024, 13:43
«Обуздать алчность». В Думе предложили регулировать цены на цветы
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Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил установить частичное государственное регулирование цен на цветы в России, сообщило РИА «Новости». Он также выступил за единую торговую надбавку на самые востребованные товары при ажиотажном спросе.

«Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных», - подчеркнул он.

Поможет в такой ситуации частичное государственное регулирование ценообразования, уверен депутат. Например, чтобы надбавка на товар не превышала 10%.

«А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания», - заявил Хамитов.

Сейчас многие продавцы не уважают своих клиентов, отметил депутат, а наживаются за их счет.

Перед праздниками, особенно 8 Марта, в России начинается настоящий цветочный бум. Продавцы тюльпанов во Владивостоке устроили бойню за точку сбыта. Конкуренты сцепились на глазах прямо у прохожих, один из драчунов даже схватился за пистолет. В Москве аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей у архангельской предпринимательницы.

Депутаты Россия Цветы

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