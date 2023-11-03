Нелегальным мигрантам в России захотели запретить заключать браки и открывать счета

Она отметила, что законопроект находится в стадии обсуждения, в ближайшее время его внесут в Госдуму.

«Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности», - пояснила Казакова.

Начальник ГУ МВД уверена, что такие меры приведут к выявлению нелегальных мигрантов и их депортации из России. На территории страны сейчас находятся около 6,4 миллиона иностранных граждан, большинство их них приехали в Россию на заработки.

В начале ноября получило огласку дело нижегородского школьника, который избил ученика младших классов. Проверка выявила, что семья из Азербайджана проживает в России нелегально, их ждет депортация.

Нелегальным мигрантам в России могут запретить пользоваться рядом услуг, МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму. Об этом на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России - национальная политика: современный этап» сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Ее слова привел ТАСС.